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    Матиос: РФ могут предоставить информацию по делу Вороненкова

    (обновлено: )65
    Украина соблюдает международные соглашения, выполняет международные правовые поручения, поэтому, по словам Анатолия Матиоса, России смогут предоставить какую-то информацию.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил предоставления российской стороне информации по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska
    Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

    Ранее источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что в России возбуждено уголовное дело по факту убийства 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Вороненкова. В Украине возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что следователи планируют в ближайшее время допросить проживающих в России родственников и знакомых Вороненкова.

    "Как будут расследовать (в РФ дело об убийстве Вороненкова — Ред.), будут ли обращаться к нам — страна соблюдает международные соглашения, выполняет международные правовые поручения, в данном случае, я думаю, мы сможем предоставить какую-то информацию", — сказал Матиос в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

    Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее украинские журналисты назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова. По их данным, предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Левенец. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

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