Убийство Вороненкова: смертельный воздух свободы

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Представители молодого поколения уже вряд ли знают этот штамп времен холодной войны. Когда кто-либо из диссидентов или перебежчиков из СССР оказывался на Западе, тамошние журналисты всегда писали: "Он выбрал свободу". Это пропагандистское клише взяли на вооружение и новые перебежчики из России, отправляющиеся "за свободой" в Украину.

Говорил о победившей свободе и демократии и убитый в Киеве 23 марта экс-депутат Госдумы Денис Вороненков: "В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон". Как оказалось, бывший член КПРФ несколько лукавил.

Главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов выдал Вороненкова с потрохами, сообщив, что во время перестрелки убийцу ранила охрана от СБУ. Так что демократия демократией, а бояться беглому народному избраннику явно было чего. Как и охранявшей его СБУ.

Биография российского политика и бизнесмена действительно богата на события. Это и обвинения в рейдерском захвате здания в Москве, и покупка места в депутатском списке, и конфликты в семье, и дача показаний украинским спецслужбам по делу Януковича. Поэтому украинские следственные органы рассматривают целую серию версий преступления. Но, учитывая смерть киллера в киевском госпитале, и это громкое дело грозит пополнить ряд аналогичных "висяков". Тем более что Киеву выгодно списать убийство на российские спецслужбы и снова отыграть сценарий "сакральной жертвы".

На эту роль покойный депутат подходит идеально. Не являясь носителем важной информации, он, что мог, уже сообщил. По сути, единственную ценность для дела против экс-президента Украины представляло то, что показания Вороненков дал лично. А обращение Януковича по поводу ввода в Украину российских войск, будучи зачитанным на заседании СБ ООН и став основой для соответствующего решения Совета Федерации РФ, было секретом Полишинеля.

С другой стороны, подозреваемый в уголовных преступлениях беглый депутат наговорил столько гадостей в адрес своей родины, что превратился в отличный пропагандистский жупел. Кто бы ни был убийцей, виноват все равно теперь будет Путин. И следствию работы меньше, дело раскрывать не нужно.

Отправляясь "вдохнуть свободы", господин Вороненков явно не учел опыт своих предшественников. Например, такого же беглеца Павла Шеремета, взорванного в своем автомобиле в июле 2016 года. "Демократические законы" не только не спасли жизнь журналиста, но и не помогли найти его убийц. И случай это далеко не единственный.

Лояльность украинской власти и "идеалам майдана" не является гарантией того, что украинская "демократия" не найдет свои жертвы. Профессия журналиста и общественного деятеля давно стала смертельно опасной. Например, 4 апреля 2014 г. был похищен и убит неизвестными редактор Корсунь-Шевченковской районной газеты "Надросся", активист ВО "Свобода" Василий Сергиенко, 15 июня избит и скончался от травм Владимир Марцишевский, общественный деятель, журналист интернет-сайта "Каменяри инфо", волонтер майдана. 29 ноября вместе с семьей убит главный редактор донецкой газеты "Криминал-Экспресс", автор книг "Хроника донецкого бандитизма" и "Антология заказного убийства" Александр Кучинский.

Даже принадлежность к вооруженным мега супер нацистски-патриотичным бандам не является гарантией от нападения "побратимов". Так, в сентябре 2016 г. получил несколько ножевых ранений активист "Белого молота" Виталий Регор, известный тем, что срывал 9 мая с киевлян георгиевские ленты, а в феврале 2017 г. нацисты из С14 избили свою соратницу Виту Заверюху и ее парня из "Белого молота" Олеся Черняка.

Если демократия настолько косит ряды "героев майдана", то уж приезжим из "страны-агрессора" беглецам на поддержку боевиков рассчитывать не приходится. Москали для украинских националистов всегда останутся москалями, сколько бы они ни рядились в одежды поборников украинской свободы.

Московским "политэмигрантам", решившим приобщиться к украинской демократии, в частности, Илье Пономареву и другим либералам, не мешало бы задуматься, не путают ли они "победившую демократию" с элементарной бандитской вольницей. В Украине и без них крови хватает.

Впрочем, каждый делает свой выбор сам. Называя беспредел демократией, человек должен быть готов к тому, что может стать следующей жертвой.

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