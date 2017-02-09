Убийство Шеремета. Расследование уже бесперспективно – юрист

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета является его профессиональная деятельность. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он ехал на работу, взорвался в центре Киева. Полиция квалифицировала взрыв авто как умышленное убийство. Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Павла Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр МВД Арсен Аваков на брифинге по результатам расследования гибели Павла Шеремета отметил, что следствие до сих пор рассматривает четыре версии убийства журналиста. Доминирует среди них версия о хорошо подготовленном заказном политическом убийстве. Пока у следствия нет никого в статусе подозреваемого по делу об убийстве Шеремета.

Озвученные результаты расследования резонансного преступления в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала юрист, адвокат Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки переконливими були заяви і заступника голови Нацполіції Вакуленка і міністра МВС Авакова щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета?

— Вони, звісно, переконливі, тому що вони когось підозрюють. І ми теж з вами когось підозрюємо. Але така інформація ніяк не проливає світло для суспільства на те, що відбувається у слідстві, навіть при тому, що ми всі усвідомлюємо — всю інформацію нам відкрити не можуть.

Нічого особливо нового ми не почуємо протягом слідства?

— Не почуємо. Картина злочину говорить про те, що це вчиняли професіонали, і не просто професіонали з кримінального світу, а з величезною вірогідністю до організації цього вбивства причетні спецслужби. Такі злочини в переважній більшості не розслідуються, тому що коли це роблять професіонали, вони прораховують абсолютно все. Якщо ми з вами говоримо про те відео, яке сьогодні аналізували на брифінгу, якісь заяви, ми говоримо з вами про можливих виконавців злочину. Але для того, щоб зрозуміти мотиви вбивства, потрібно знати, хто замовив це. Замовників знайти практично неможливо, хіба що знайдуть цапа-відбивайла — і ми з вами не зможемо це заперечити, бо ми свічку не тримали, у нас ніяких фактів на руках немає. Але в таких злочинах, навіть якщо ми говоримо про виконавців, то зазвичай їх не залишають живими, тому що це резонансне вбивство. І така фраза, що вбивство, може, пов’язано з професійною діяльністю, це дуже зручна формула для виправдання, тому що навіть якщо Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні, то все одно це пов’язано з його професійною діяльністю, бо обрали жертву саме за ознакою професійної діяльності – журналіст, бо це буде дуже резонансно.

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Це справа честі, але при всій критиці, яка дуже часто лунає з моїх вуст на адресу правоохоронців, я мушу констатувати, що такого роду злочини, які настільки професійно виконані, практично не розслідуються навіть в країнах зразкової поліції, Америка чи Великобританія, тому що злочин вчинений професіоналами, заздалегідь спланований, і розраховано на те, що його будуть розслідувати, тобто слідів від нього вже немає.

По суті, правоохоронці озвучили ті версії, які лунали і раніше. Про що все це свідчить?

— Ймовірніше за все, це свідчить про те, що слідство не просувається взагалі. Якщо вони розглядають всі ті чотири версії, які висувались ще в день загибелі Павла Шеремета, і вони навіть не обмежили кількість версій, це говорить про те, що вони в глухому куті.

Ще на початковому етапі розслідування загибелі журналіста голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе стверджувала, що розслідування затягується.

— Я не виключаю. Я думаю, нікого не здивує, якщо це правда, тому що в нас жодне резонансне вбивство, по суті, не розкрито, окрім вбивства Гонгадзе, але багато питань у всього суспільства до результатів розслідування. Відповідно, може таке бути, що хтось гальмує. Якщо ми з вами пристаємо на версію спецслужб, то в лавах наших правоохоронних органів — і не тільки в них — є люди, які можуть лобіювати інтереси спецслужб іншої держави. Крім того, можуть бути і люди, які в змові з організаторами чи замовниками цього вбивства.

Тобто ви вважаєте, що до замовника справа не дійде?

— Я думаю, що так і буде, хоча мені не хочеться, щоб так було. Але я хочу всім вам нагадати, як нам зливали інформацію якось дуже дивно, одне видання, як проводяться спецоперації по затриманню підозрюваних осіб. І всім тоді здалось, навіть не фахівцям, що це не просто злив інформації, а це попереджають злочинців, де буде відбуватись спецоперація і що їм потрібно терміново десь зникати. І ще було дивно, як може витікати, це ж таємна інформація. Тобто якщо таке відбувається, я допускаю, що хтось може шкодити свідомо розслідуванню.

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Ми можемо підозрювати, що правоохоронці причетні якимось чином до злочину?

— Ні, вони не причетні. Вони можуть покривати тих людей з якоюсь метою гальмувати розслідування. Хтось гальмує розслідування злочинів Майдану. І таких прикладів зараз — не перераховувати.

Винагороду в 200 тисяч гривен обіцяли за будь-яку інформацію щодо цього злочину. Це мало якийсь сенс?

— Я думаю, що це було зроблено навмисно, щоб продемонструвати суспільству волю слідства розслідувати це. Тобто вони нам показали, що вони готові на все, і навіть платити за інформацію. Це правильно і ми всі розуміємо, що таке вбивство розслідувати надзвичайно складно. Тому всі засоби тут будуть гарними для отримання інформації бодай якоїсь.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.