Убийство Шеремета: основной версией остается профдеятельность - полиция

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Замглавы Нацполиции Александр Вакуленко сообщил, что следствие рассматривает профессиональную деятельность украинского журналиста Павла Шеремета как основную версию его убийства. Отдельным блоком также изучается его оппозиционная деятельность.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"Говоря о версиях, следствие рассматривает прежде всего профессиональную деятельность на Украине и за пределами Украины", — сказал Вакуленко.

Кроме того, как заявил на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков, следствие по делу Шеремета среди мотивов убийства рассматривает его оппозиционную деятельность в других странах.

"Как уже неоднократно сообщалось, следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления. И все они по-прежнему остаются в разработке. В том числе отдельным блоком следствием выделяется и изучается журналистская и оппозиционная деятельность Павла Шеремета в России и Белоруссии", — подчеркнул Аваков.

Вакуленко также добавил, что экспертиза подтвердила, что машину Шеремета взорвали самодельным взрывным устройством осколочно-фугасного действия.