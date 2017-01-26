Аваков анонсировал отчет по расследованию убийства Шеремета

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Только министр внутренних дел и руководители следственной группы владеют информацией о расследовании дела по факту убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook.

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"Дело об убийстве Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", — сообщил Аваков.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".