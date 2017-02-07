В Нацполиции назвали пять основных версий убийства Шеремета

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста Павла Шеремета, сообщили правоохранители в ответе на запрос интернет-издания "Украинская правда".

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, сообщаем, что ГСУ Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета П.Г." – заявили в полиции.

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В НПУ сообщили, что на сегодня в указанном уголовном производстве отрабатываются следующте версии относительно возможных мотивов совершения убийства:

— совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси;

— ошибка в объекте преступления, а именно — готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

— профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

— дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

— конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета относительно его семейного, коммерческого и финансового положения.

Украинское фото На месте гибели Павла Шеремета

По данным правоохранителей, к расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины.

Полицейские отдельно отметили, что не предоставляли депутату Верховной Рады Антону Геращенко материалы этого уголовного производства.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. На данном этапе разглашение иных сведений негативно повлияет на результаты его проведения", — сказали в НПУ.

Как сообщалось, в среду, 8 февраля, состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства Шеремета. В ней примет участие глава МВД Арсен Аваков и руководство Национальной полиции Украины.