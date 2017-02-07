наверх
07.02.201718:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.20+ 0.12
  • USD27.26+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Нацполиции назвали пять основных версий убийства Шеремета

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (233)

    (обновлено: )74
    Одним из мотивов убийства Павла Шеремета, по версии Национальной полиции Украины, является его профессиональная деятельность на территории России и Белоруссии.
    На месте гибели Павла Шеремета
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста Павла Шеремета, сообщили правоохранители в ответе на запрос интернет-издания "Украинская правда". 

    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    Дело об убийстве Павла Шеремета. О чем (не) расскажет Аваков

    "По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, сообщаем, что ГСУ Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета П.Г." – заявили в полиции.

    Читайте также — Министерство по вопросам АТО: как бьют прагматиков

    В НПУ сообщили, что на сегодня в указанном уголовном производстве отрабатываются следующте версии относительно возможных мотивов совершения убийства:

    — совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси;

    — ошибка в объекте преступления, а именно — готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

    — профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

    — дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

    — конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета относительно его семейного, коммерческого и финансового положения.

    Украинское фото
    На месте гибели Павла Шеремета

    По данным правоохранителей, к расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины.

    Полицейские отдельно отметили, что не предоставляли депутату Верховной Рады Антону Геращенко материалы этого уголовного производства.

    Читайте также: Сколько можно одалживать? Устенко о выходе Украины на рынки займов

    "Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. На данном этапе разглашение иных сведений негативно повлияет на результаты его проведения", — сказали в НПУ.

    Как сообщалось, в среду, 8 февраля, состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства Шеремета. В ней примет участие глава МВД Арсен Аваков и руководство Национальной полиции Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Алексей Якубин
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Зима в Киеве
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?