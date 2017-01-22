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    Шкиряк увидел связь между покушением на Геращенко и убийством Шеремета

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (318)

    (обновлено: )11303
    Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители намерены проверить взаимосвязь между убийством Шеремета и покушением на Геращенко. Он считает, что за организацией этого преступления стоят спецслужбы РФ.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Планирование и организация покушения на народного депутата Украина Антона Геращенко идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина"

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    "По сути, все это — и планирование, и совершение покушения на убийство — идентичны подготовке и совершению теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления", — заявил он.

    По его словам, правоохранители будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

    Он считает, что за организацией этого преступления стоят спецслужбы Российской Федерации. "В данном случае мы можем говорить о том, что человек, который, по нашей информации, является заказчиком убийства Антона Геращенко, имеет непосредственное отношение к российским спецслужбам. То же самое относится и к преступлению — совершению теракта и убийства Павла Шеремета. Но ответ должно дать следствие", — заявил Шкиряк. 

    По его мнению, мотивом покушения на Антона Геращенко могла стать его антироссийская деятельность и деятельность сайта "Миротворец".

    "Главный мотив, по нашему глубокому убеждению, — это открытая публичная антироссийская деятельность и, безусловно, деятельность сайта "Миротворец", потому что сайт "Миротворец" — это кость в горле для российских спецслужб", — подчеркнул Шкиряк. 

    Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

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