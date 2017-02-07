Сколько можно одалживать? Устенко о выходе Украины на рынки займов

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина планирует в 2017 году выйти на внешние рынки заимствований, но о больших суммах привлечения средств речь не идет, заявил глава Минфина Александр Данилюк.

"Мы планируем в этом году выйти на внешние рынки заимствований. Это не будет большая сумма, а скорее чтобы дать сигнал, что мы присутствуем на рынке", — сказал Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко критично расценивает инициативу Минфина по выходу на внешние рынки капитала.

"Как только Минфин протестирует рынок, закончится активная фаза сотрудничества с МВФ. Это крайне нежелательно. Похоже, у Минфина это навязчивая идея… Министерство финансов Украины уже несколько раз говорило о планах протестировать внешние рынки заимствований капитала. На мой взгляд, это к огромному сожалению. Это означает, что есть проблемы в плане сотрудничества с Международным валютным фондом и прежде всего в том, что касается взятых на себя обязательств по проведению структурных реформ, в том числе и по снижению дефицита Пенсионного фонда", — заявил Устенко.

По словам эксперта, это также является сигналом отказа от реформ.

"Для меня это сигнал того, что (во власти — Авт.) согласны вешать на страну дополнительные долги. Просто увеличивать долговую нагрузку, но при этом не особо двигаться по пути реформ.

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Сейчас рынок внешних заимствований настроен не в пользу Украины. Если занимать, то нужно быть готовым это делать под около 8-9% годовых", — отметил аналитик.

"Я предполагаю, что Данилюк говорит не о моментальном выходе на внешние площадки, а, скорее всего, речь идет о весне-лете этого года. При хорошей конъюнктуре, может быть, удастся одолжить под 7% годовых. Как минимум, эти займы будут в два раза дороже по сравнению с заимствованиями, которые предоставляет МВФ", — подчеркнул Устенко.

Проект госбюджета Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен, в том числе почти 71 миллиард гривен планируется привлечь из-за рубежа.

На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен.

Ранее Данилюк заявил, что Киев по-прежнему ожидает получения четвертого транша от МВФ в феврале. Напомним, МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной.

Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.