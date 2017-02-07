Министерство по вопросам АТО: как бьют прагматиков

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Создание нового ведомства, каким стало министерство по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, изначально вызвало немало споров и неоднозначных оценок. С одной стороны — эксперты соглашались с необходимостью создания отдельного органа, который централизовано займется этими вопросами, а с другой - возникали сомнения, не будет ли он дублировать функции других ведомств, занимающихся вопросами АТО.

От Министерства оккупированных территории долго ждали конкретных планов и решений. Тем временем, министр АТО Вадим Черныш жаловался, что несмотря на то, что ведомство было создано в апреле 2016 года, штат начали формировать лишь в сентябре.

Впрочем, когда наконец-то появился правительственный план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в его адрес стала звучать острая критика и в парламенте, и в обществе.

Шквал недовольства вызывала и довольно прагматичная риторика чиновников министерства, поддерживающих стратегию "мягкой силы" и дипломатические пути решения конфликта в Донбассе.

Как сообщалось, правительство в январе 2017 года утвердило "План действий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей". В частности, речь шла о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в украинском учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

Требования отставки

Уже спустя месяц, 6 февраля, фракция "Самопомич" в Раде решила инициировать отставку министра Черныша.

По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, уже подготовлено соответствующее постановление. "Мы будем требовать отставки министра по вопросам временно оккупированных территорий. Потому что его деятельность направлена на подрыв украинской государственности", — цитирует ее "Украинская правда".

По ее мнению, некоторые высказывания Черныша свидетельствуют об "отрицании оккупации" и "позиции в интересах России".

Также Сыроид раскритиковала политику министерства. "Все те проекты решений, которые подготовило министерство под руководством министра Черныша, направлены на то, чтобы освободить Россию от ответственности и заставить Украину платить следующие 70 лет за все те разрушения", — заявляла она.

Скандальное интервью

Следует отметить, что инициировать отставку министра решили после его интервью российскому изданию "Газета.ru", которое было опубликовано 19 января 2017 года. Хотя, по словам самого Черныша, он давал интервью переселенцу, мариупольскому журналисту.

В частности, Черныш заявил изданию, что всегда выступал за дипломатический способ возвращения Донбасса. "Я всегда говорил о "мягкой силе", и, мне кажется, именно поэтому мне доверили эту работу. Решение принимала парламентская коалиция. Премьер вынес мою кандидатуру, президент ее поддержал. Я участвовал в переговорах в Минске и поддерживаю позицию президента о том, что территории можно вернуть только политико-дипломатическим путем. Никакого военного пути тут быть не может", — подчеркнул он.

При этом он напомнил о критической зависимости Украины от угля из ЛДНР, отказ от которого грозит отключениями электроэнергии по всей стране. "9,2 млн антрацита нужно для энергетики Украины, и весь он находится на неконтролируемой территории….Без этого угля начнутся веерные отключения электроэнергии по всей стране. В разные периоды неподконтрольные территории обеспечивают от 10 до 19% электрогенерации страны", - подчеркнул Черныш.

"Существенная часть движения объемов угля происходит внутри бизнес-цепочек ДТЭК Рината Ахметова и других частных собственников, которые владеют шахтами и одновременно являются бенефициарами энергогенерирующих предприятий, куда этот уголь поставляется. Они перемещают уголь через линию соприкосновения, но при этом все взаиморасчеты в этих схемах идут на украинских территориях и, соответственно, не коррумпируют блокпосты и военных. Плюсом для нас еще является то, что компании эти платят зарплаты людям, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, но при этом получают деньги в гривне от украинского предприятия на карточки, эмитированные украинским банком, с которых платятся все налоги, в том числе и военный. И получается, интерес властей РФ только в том, чтобы не препятствовать деятельности украинских предприятий на неподконтрольных территориях, поскольку это не дает людям на неподконтрольных территориях умереть с голоду", — отметил министр.

Сплошная критика

За подобные высказывания в адрес министра и других чиновников МинАТО не раз звучали обвинения в "зраде", а также "поддержке агрессора и оккупантов". Хотя отказ от военного пути решения конфликта и восстановление социально-экономических связей с Донбассом изначально стал ключевым месседжем нового министерства.

В интервью украинским СМИ Черныш не раз обращал внимание на то, что о политико-дипломатическом пути возвращения Донбасса неоднократно говорил и президент Петр Порошенко.

"О мирном разрешении ситуации на Донбассе и о том, что на сегодня альтернативы этому нет, много раз говорил президент. Моя фраза, что мы выбираем политико-дипломатический путь возвращения — это не мой личный курс, а курс государства. Минские соглашения — это что, по-вашему?…Скажите, а тот, кто призывает к военному сценарию, готов воевать? И понимает ли он, с каким колоссальным количеством жертв придется столкнуться? Наши спикеры запросто могут объяснить это обществу, они могут сказать, что в случае военной эскалации и серьезного вооруженного конфликта будет применено современное вооружение, будет гибнуть большое количество сыновей и дочерей Украины", - заявлял он изданию "Укринформ".

Также министр подчеркивал, что реинтеграция Донбасса в Украину напрямую зависит от коммуникаций с этими территориями: "Есть вещи, которые регулируются отношениями между людьми. Нематериальная сфера, тонкая сфера общения между группами людей, которая в итоге будет влиять и на политику, и на безопасность. Мы хотим, чтобы общество было неразрывным, чтобы люди с ОРДЛО не теряли связи с нами. Я не вижу в этом никакой проблемы".

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О поддержке восстановления торговых отношений с Донбассом высказывался еще в мае прошлого года и замминистра АТО Георгий Тука.

"Точка зрения отгородиться колючей проволокой абсолютно деструктивная. В результате ментально мы получим потерю населения, озлобленность людей по отношению к нам. Получим и то, когда, осуществляя выплаты на оккупированную территорию, мы будем субсидировать производственные мощности агрессора", — говорил он.

По материалам из открытых источников интернет