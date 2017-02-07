Арьев: оснований для проведения выборов в Донбассе нет

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что оснований для проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время нет.

"Обращаюсь к многоуважаемому господину послу ФРГ быть осторожнее в заявлениях о возможности проведения выборов на оккупированных территориях", — написал Арьев в Facebook. По его словам, на "невозможность" проведения выборов в нынешних условиях указывают две резолюции ПАСЕ от 2016 года, касающиеся конфликта на востоке Украины.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться в тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам".

Однако, по его словам, выборы не обязательно могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Депутаты Рады во вторник выразили возмущение заявлением Райхеля о возможности проведения выборов в Донбассе.