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    Вооружения ВСУ не отведены от линии соприкосновения в Донбассе - Грызлов

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (655)

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    Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что "в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов".
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Вооружения сил АТО до сих пор не отведены от линии соприкосновения в Донбассе, заявил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

    Политический эксперт Михаил Павлив
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    "Хотелось бы еще раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. В нем контактная группа призвала к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен вооруженными силами Украины. Из отчетов СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии размежевания на Донбассе, мы знаем, что в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов", — заявил Грызлов.

    Кроме того, по его словам, "особенную тревогу вызывает минометный обстрел со стороны ВСУ контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" вечером 6 февраля".

    "К счастью, инцидент не повлек жертв. Случившееся подтверждает нашу озабоченность безопасностью людей, пересекающих линию размежевания", — добавил Грызлов.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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