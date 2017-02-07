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    С начала обострения в Донбассе погибли более 200 силовиков - Захарченко

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (655)

    (обновлено: )34810
    Стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Александр Захарченко заявил, что число погибших военных превысило 200 человек. Количество раненных составляет около 300 человек.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что силовики с начала обострения обстановки в Донбассе потеряли 200 человек убитыми и около 300 ранеными.

    "Данные разведки корпуса дают более 200 убитыми и около 300 ранеными", — сказал журналистам Захарченко, отвечая на вопрос о потерях украинских силовиков с начала обострения ситуации в Донбассе.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    В конце января ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

    По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. 

    При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". 

    Напомним, 3 февраля замначальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Цветков заявлял, что с начала обострения ситуации в Донбассе десять силовиков погибли и 66 ранены в районе Авдеевки.

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