С начала обострения в Донбассе погибли более 200 силовиков - Захарченко

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что силовики с начала обострения обстановки в Донбассе потеряли 200 человек убитыми и около 300 ранеными.

"Данные разведки корпуса дают более 200 убитыми и около 300 ранеными", — сказал журналистам Захарченко, отвечая на вопрос о потерях украинских силовиков с начала обострения ситуации в Донбассе.

В конце января ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед".

Напомним, 3 февраля замначальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Цветков заявлял, что с начала обострения ситуации в Донбассе десять силовиков погибли и 66 ранены в районе Авдеевки.