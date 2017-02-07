Климкин допускает введение военного положения при обострении в Донбассе

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Военное положение может быть введено в случае эскалации конфликта в Донбассе, сообщил глава МИД Павел Климкин.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе. Замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко не исключает введение военного положения в Донбассе, если будет сохраняться обострение ситуации в регионе. Однако замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявлял, что вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

"Военное положение в случае дальнейшего ухудшения состояния с безопасностью я не исключаю", — сказал Климкин накануне поздно вечером в эфире телеканала ICTV.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.