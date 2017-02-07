ООН: призыв к прекращению боевых действий в Донбассе не был услышан

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Международный призыв прекратить боевые действия на востоке Украины остался неуслышанным, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Единогласный призыв к полному и постоянному режиму прекращения огня не услышан. Хотя количество сообщений о нарушениях ситуации в области безопасности снизилось после 4 февраля", — говорится в отчете управления за период 29 января — 6 февраля.

По предварительным оценкам УКГВ, с 1 января по 3 февраля погибли по меньшей 12 мирных жителей, пострадали — 51, при этом семь смертей было зарегистрировано с 29 января по 3 февраля, 41 человек получил ранения. "Причиной ранений стали обстрелы артиллерии, танков и ракетные системы залпового огня "Град", — говорится в документе.

В ООН 31 января уже заявляли, что обеспокоены активизацией столкновений в районе Авдеевки и призывали их прекратить. Позже Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 3 февраля вновь выразил свою обеспокоенность обострением столкновений на востоке Украины, и призвал все стороны полностью соблюдать режим прекращения огня и предоставить доступ в район конфликта сотрудникам гуманитарных организаций.

Опубликованный в понедельник доклад УКГВ сообщает о том, что были повреждены линии электропередачи в Авдеевке и Горловке, прервана подача электричества на станции водоочистки в Донецке, нарушена работа водопровода, снабжающего Мариуполь. Проводимые восстановительные работы, как сообщается, практически нивелируются, так как линии вновь повреждаются. Так, ремонтные бригады 5 февраля смогли возобновить подачу электричества в Авдеевке, однако обстрелы вновь угрожают инфраструктуре.

"Продолжающиеся обстрелы также представляют большой риск вблизи промышленных объектов и водных станций с хранилищами хлора. В случае повреждения, последствия могут привести к катастрофе для окружающей среды", — говорится в отчете.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.