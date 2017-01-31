Дело об убийстве Павла Шеремета. О чем (не) расскажет Аваков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Министр внутренних дела Арсен Аваков сообщил, что готов обнародовать новости, касающиеся убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в июле 2016 года в центре Киева. На прошлой неделе советник Авакова, нардеп Антон Геращенко уже намекал на то, что убийство Шеремета и покушение на него, которое предотвратило СБУ, якобы – звенья одной цепи.

Но вот только эта версия трещит по швам.

Вызов брошен

"На следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", – сообщил Аваков как обычно на свой странице в Facebook.

Даты выхода в эфир глава МВД не сообщил. Но, судя по последним заявлениям профильных ведомств, одна из стройных версий, родившаяся после якобы покушения на народного депутата от Народного фронта, друга и соратника Авакова Антона Геращенко, разваливается на ходу.

23 января на пресс-конференции в МВД народный депутат Антон Геращенко, чудом избежавший покушения на собственную персону, заявил, что следствие считает, что убийство журналиста Павла Шеремета было реализовано из диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации.

"Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которому поставлена задача: задействовать исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как привило – ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны. На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт – убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", – заявил депутат журналистам.

По словам Геращенко получалось, что МВД вышла на след убийц Павла Шеремета. А следовательно, можно докладывать о результатах.

Версии расходятся

О покушении на Геращенко заявил лично глава СБУ Василий Грицак. По его словам, задержанные двое граждан Украины, вернувшиеся после отбывания наказания в Крыму, намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. Грицак также утверждает, что к покушению причастны спецслужбы России.

Версию диверсантов из РФ тут же подхватил и глава МВД. Аваков назвал покушение на члена парламента Геращенко "элементом в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины".

"Нацполиция и СБУ имеют факты и материалы расследований по еще ряду эпизодов, как совершенных, так и убийств, которые удалось предотвратить, разработанных преступниками по схожей схеме", — заявил министр.

Аваков назвал подозреваемых в покушении на жизнь Геращенко "киллерами" и сказал, что Национальная полиция работает над рядом связанных дел. И буквально тут же анонсировал свою пресс-конференцию, на которой обещал рассказать о результатах расследования дела Шеремета.

Правда, после этого заявления СБУ заявила, что не имеет доказательств сходства по делам о покушении на убийство Геращенко и убийства журналиста Павла Шеремета.

"Это может быть связано, а может быть не связано. Если там мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения или какими-то другими вещами, мы увидим сходство, то обязательно будем отрабатывать эти вещи. Я вам больше скажу, мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что мы уже их нашли, что эти преступления связаны, я, к сожалению, не могу", – сказал Грицак.

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В МВД уже не раз заявляли, что в деле по убийству Шеремета они якобы обнаружили "российский след". При этом не вызывает сомнений, что министр Аваков собирался подтвердить сказанное ранее рупором МВД Антоном Геращенко, что, дескать, покушение на него и убийство Шеремета — дело рук одних и тех же людей. Но СБУ спутало карты.

Впрочем, обнародование результатов дела об убийстве Павла Шеремета МВД постоянно откладывает. Есть предположение, что ничего нового узнать не удалось.