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    Аналитика и комментарии

    Дело об убийстве Павла Шеремета. О чем (не) расскажет Аваков

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (232)

    (обновлено: )24401
    На днях глава МВД Арсен Аваков анонсировал отчет по ходу расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которое МВД расследует восемь месяцев. Но, судя по последним событиям, новостей немного.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Министр внутренних дела Арсен Аваков сообщил, что готов обнародовать новости, касающиеся убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в июле 2016 года в центре Киева. На прошлой неделе советник Авакова, нардеп Антон Геращенко уже намекал на то, что убийство Шеремета и покушение на него, которое предотвратило СБУ, якобы – звенья одной цепи.

    Но вот только эта версия трещит по швам.

    Вызов брошен

    "На следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", – сообщил Аваков как обычно на свой странице в Facebook.

    Даты выхода в эфир глава МВД не сообщил. Но, судя по последним заявлениям профильных ведомств, одна из стройных версий, родившаяся после якобы покушения на народного депутата от Народного фронта, друга и соратника Авакова Антона Геращенко, разваливается на ходу.

    Антон Геращенко
    УНИАН
    О чем говорит страна: а было ли покушение на Геращенко?

    23 января на пресс-конференции в МВД народный депутат Антон Геращенко, чудом избежавший покушения на собственную персону, заявил, что следствие считает, что убийство журналиста Павла Шеремета было реализовано из диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации.

    "Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которому поставлена задача: задействовать исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как привило – ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны. На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт – убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", – заявил депутат журналистам.

    По словам Геращенко получалось, что МВД вышла на след убийц Павла Шеремета. А следовательно, можно докладывать о результатах.

    Версии расходятся

    О покушении на Геращенко заявил лично глава СБУ Василий Грицак. По его словам, задержанные двое граждан Украины, вернувшиеся после отбывания наказания в Крыму,  намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. Грицак также утверждает, что к покушению причастны спецслужбы России.

    Версию диверсантов из РФ тут же подхватил и глава МВД. Аваков назвал покушение на члена парламента Геращенко "элементом в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины".

    "Нацполиция и СБУ имеют факты и материалы расследований по еще ряду эпизодов, как совершенных, так и убийств, которые удалось предотвратить, разработанных преступниками по схожей схеме", — заявил министр.

    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Убийство Павла Шеремета: дело превращается в "глухарь"

    Аваков назвал подозреваемых в покушении на жизнь Геращенко "киллерами" и сказал, что Национальная полиция работает над рядом связанных дел. И буквально тут же анонсировал свою пресс-конференцию, на которой обещал рассказать о результатах расследования дела Шеремета.

    Правда, после этого заявления СБУ заявила, что не имеет доказательств сходства по делам о покушении на убийство Геращенко и убийства журналиста Павла Шеремета.

    "Это может быть связано, а может быть не связано. Если там мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения или какими-то другими вещами, мы увидим сходство, то обязательно будем отрабатывать эти вещи. Я вам больше скажу, мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что мы уже их нашли, что эти преступления связаны, я, к сожалению, не могу", – сказал Грицак.

    Смотрите также — Геращенко о деле Шеремета: заказчиком точно был не президент Украины

    В МВД уже не раз заявляли, что в деле по убийству Шеремета они  якобы обнаружили "российский след". При этом не вызывает сомнений, что министр Аваков собирался подтвердить сказанное ранее рупором МВД Антоном Геращенко, что, дескать, покушение на него и убийство Шеремета — дело рук одних и тех же людей. Но СБУ спутало карты.

    Впрочем, обнародование результатов дела об убийстве Павла Шеремета МВД постоянно откладывает. Есть предположение, что ничего нового узнать не удалось.

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