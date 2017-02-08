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    Общество

    По делу об убийстве Шеремета допрошено более 1,8 тыс человек

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    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (240)

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    Было допрошено более 300 свидетелей - жильцов домов, 420 человек, находившихся на приближенных к месту убийства территориях, которые могли стать путями отхода исполнителей убийства, 48 владельцев припаркованных неподалеку от места взрыва автомобилей.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. По делу об убийства в июле прошлого года в центре Киева журналиста Павла Шеремета допрошено более 1,8 тысяч человек, заявил на пресс-конференции начальник Главного следственного управления — заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко.

    Видео с предполагаемыми убийцами журналиста Шеремета
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Полиция показала видео с предполагаемыми убийцами Шеремета

    По его словам, следствием проводятся 7 из 16 назначенных экспертиз (9 уже завершены), изучается более 1100 соединений и IMEI-кодов и прорабатываются более 150 терабайт информации с более 200 камер наблюдения непосредственно возле места убийства журналиста и на прилегающих территориях. 

    Также было допрошено более 300 свидетелей — жильцов домов, 420 человек, находившихся на приближенных к месту убийства территориях, которые могли стать путями отхода исполнителей убийства, 48 владельцев припаркованных неподалеку от места взрыва автомобилей. В целом же было допрошено более 1,8 тыс. человек. 

    В результате криминалисты выделили ряд видеозаписей, где зафиксировано определенное количество людей, которые за несколько дней до убийства Шеремета неоднократно находились неподалеку от будущего места преступления и недалеко от места жительства журналиста. При этом некоторые из них изучали, а иногда фиксировали на свои гаджеты, наличие внешних видеокамер.

    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

    Ранее сообщалось, что Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста.

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