По делу об убийстве Шеремета допрошено более 1,8 тыс человек

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. По делу об убийства в июле прошлого года в центре Киева журналиста Павла Шеремета допрошено более 1,8 тысяч человек, заявил на пресс-конференции начальник Главного следственного управления — заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко.

По его словам, следствием проводятся 7 из 16 назначенных экспертиз (9 уже завершены), изучается более 1100 соединений и IMEI-кодов и прорабатываются более 150 терабайт информации с более 200 камер наблюдения непосредственно возле места убийства журналиста и на прилегающих территориях.

Также было допрошено более 300 свидетелей — жильцов домов, 420 человек, находившихся на приближенных к месту убийства территориях, которые могли стать путями отхода исполнителей убийства, 48 владельцев припаркованных неподалеку от места взрыва автомобилей. В целом же было допрошено более 1,8 тыс. человек.

В результате криминалисты выделили ряд видеозаписей, где зафиксировано определенное количество людей, которые за несколько дней до убийства Шеремета неоднократно находились неподалеку от будущего места преступления и недалеко от места жительства журналиста. При этом некоторые из них изучали, а иногда фиксировали на свои гаджеты, наличие внешних видеокамер.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста.