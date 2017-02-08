Официальных подозреваемых по делу об убийстве Шеремета нет - Нацполиция

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Официально следствие еще никому не объявило подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, но есть круг возможных фигурантов дела, заявил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемый, то на сегодняшний день ни одному человеку не вынесен процессуальный документ сообщение о подозрении. Мы сейчас на сегодняшний день работаем", — сказал Вакуленко на пресс-конференции в среду.

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При этом он отметил, что у следствия есть понимание, кто мог иметь отношение к убийству в качестве заказчиков, исполнителей и посредников.

На пресс-конференции также были обнародованы записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства, на которых, по данным следствия, замечены люди, которые могут быть причастны к преступлению.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста.