Украина попросила помощи у 14 стран в расследовании убийства Шеремета

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Украина направила запросы о правовой помощи по уголовному производству дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 14 стран, сообщил заместитель председателя Национальной полиции — начальник Главного следственного управления НПУ Александр Вакуленко.

"В рамках расследования нами в 14 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, направлены запросы о международной помощи", — сказал Вакуленко, информирует УНИАН.

Он отметил, что сейчас эксперты ФБР США завершили свою работу по делу об убийстве Шеремета, в частности, помогли украинским следователям в части проведения ряда экспертиз. Но если понадобится, добавил Вакуленко, они будут приглашены снова, а также не исключено, что будут приглашены специалисты из Европола.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".