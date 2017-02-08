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    Украина попросила помощи у 14 стран в расследовании убийства Шеремета

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (238)

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    Начальник Главного следственного управления НПУ сообщил, что эксперты ФБР США завершили свою работу по делу об убийстве Шеремета, в частности, помогли украинским следователям в части проведения ряда экспертиз.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Украина направила запросы о правовой помощи по уголовному производству дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 14 стран, сообщил заместитель председателя Национальной полиции — начальник Главного следственного управления НПУ Александр Вакуленко.

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    "В рамках расследования нами в 14 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, направлены запросы о международной помощи", — сказал Вакуленко, информирует УНИАН.

    Он отметил, что сейчас эксперты ФБР США завершили свою работу по делу об убийстве Шеремета, в частности, помогли украинским следователям в части проведения ряда экспертиз. Но если понадобится, добавил Вакуленко, они будут приглашены снова, а также не исключено, что будут приглашены специалисты из Европола.

    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство.

    Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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