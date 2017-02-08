Нацполиция озвучила официальную причину смерти Павла Шеремета

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря, заявил на брифинге в среду заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально в течение десяти минут после самого взрыва", — сказал Вакуленко.

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Также он сообщил, что был проведен ряд осмотров тела Шеремета в день трагедии. "А также на следующий день, 21 июля, в морге Киевского городского бюро медицинской экспертизы после вскрытия из тела трупа было изъято 30 металлических и пластиковых предметов, а также одежда пострадавшего, которая была направлена на экспертизу", — сообщил Вакуленко.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста.