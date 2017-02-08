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    Общество

    Аваков: в причастности к убийству Шеремета подозреваются граждане РФ

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (238)

    (обновлено: )12307
    По словам Авакова, результаты расследования указывают на заказной характер убийства Шеремета: "Данное преступление - тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство, следствие не исключает версию заказного политического убийства".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что следствие подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета граждан РФ, которые в момент убийства находились в Киеве.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    Дело об убийстве Павла Шеремета. О чем (не) расскажет Аваков

    По словам Авакова, за несколько дней до убийства Шеремета следствие зафиксировало в районе его работы и места жительства, а также на месте убийства журналиста в день его совершения, телефонные соединения российских абонентов, которые, как полагают следователи, прибыли в Киев на съезд "одной из нетрадиционных церквей".

    "Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления", — сказал Аваков на пресс-конференции в среду.

    Он добавил, что результаты расследования указывают на заказной характер убийства. "Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление — тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство, следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации. Следствие продолжается", — заявил Аваков.

    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

    Ранее сообщалось, что Национальная полиция отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства известного журналиста.

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