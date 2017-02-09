Дело Шеремета: расследование блестяще запуталось в следах

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Глава МВД Арсен Аваков вместе с новоназначенным на должность главного полицейского страны Сергеем Князевым, а также главой следственного управления Александром Вакуленко поделились результатами расследования гибели журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле в центре столицы в июле прошлого года. Ни подозреваемых в организации, ни исполнителей, ни версии — нет. Но, как заверил министр, следствие движется.

Четыре версии убийства

Следствие МВД по делу о заказном убийстве журналиста Павла Шеремета не сомневается в том, что это было заказное и хорошо организованное преступление. Есть четыре версии, и все они по-прежнему остаются в разработке, сказал глава МВД.

"Отдельным блоком мы выделяем, и следствие изучает журналистскую и оппозиционную деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси. Проделан ряд следственных действий. Доброшено тысячи людей. Изучается 150 терабайт записей с камеры наблюдения. Назначены 16 комплексных экспертиз, девять из которых уже закончены", — сказал Аваков.

По словам начальника главного следственного управления, из версий, прежде всего, рассматривается профессиональная деятельность.

"Заслуживают отдельного внимания те журналистские расследования, которые не были завершены. Также рассматривается версия профессиональная деятельность его за пределами Украины. Всем известно, что его публикации имели критический характер действующей власти в Беларуси и России. Критические выступления, касающиеся экспансии РФ в Чечне, Грузии и Украине. Дестабилизация ситуации в Украине, которая обусловлена способом совершения убийства и направленность преступления на формирование негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине. А также не раз озвучивались версии — ошибка в объекте и конфликты в жизни. Последние две версии отработаны и не являются приоритетными. Приоритетная версия — профессиональная деятельность Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами", — отметил главный следователь Александр Вакуленко.

По словам Вакуленко, по делу уже допрошено более 1800 лиц. Более 300 — очевидцы взрыва, соседи, жители района. 420 лиц, которые проживают по маршруту следования подозреваемых во время проведения разведки и закладки взрывчатки. Поговорили с 48 хозяевами автомобилей, припаркованных рядом с авто Шеремета. Более 60 коллег Шеремета допрошено. Устанавливаются и допрашиваются бизнесмены, общественные деятели, с которыми он общался на предмет угроз в его адрес. Просмотрено более 280 публикаций, тем и эфиров Шеремета. Изучены его журналистские наработки, начиная с 2007 года. На прилегающих к месту ЧП улицах и районе изъяты записи видеокамер. Еще устанавливаются те, кто контактировал с Шереметом до его гибели.

Видеокадры решают все

В МВД отметили, что взрывчатка была самодельная, но профессионально изготовленная.

"Установлено, что взрывчатка была самодельной, изготовленной на основе противопехотной мины и с электродетонатором", — отметил новый глава Нацполиции Сергей Князев.

Князев рассказал, что есть видео подозреваемых, которые меняли внешность и следили за домом Шеремета, а также смотрели, где есть видеокамеры, а где их нет. Также есть и видеозапись закладки взрывчатки женщиной взрывчатки под дно автомобиля. Кроме этого, следствие располагает видео подозрительной особы, которая в парике и очках зашла за забор разрушенного здания, недалеко от эпицентра взрыва автомобиля, а после этого удалилась. Именно ее подозревают в том, что она привела механизм взрывчатки в действие — у нее была удобная позиция.

Кто эти люди, пока не установлено, никто в розыск не объявлен. Фотороботы полиция еще не собирается публиковать — не время.

Российский след

Как признался глава МВД Аваков, ему разрешили огласить некоторые факты, без выводов.

"В момент совершения преступления на месте преступления присутствовала группа "17 канала", которая пыталась вести прямую трансляцию. И точно такая же ситуация была 16 апреля 2015 года, когда убили Олеся Бузину. Журналисты утверждают, что оказались в это время на месте случайно. В результате мониторинга мобильных соединений в районе места преступления в промежутке, близком по времени к моменту его совершения, зафиксировано 1003 соединения с российскими абонентами. Часть соединений определенной группы была зафиксирована накануне убийства и утром во время взрыва, после чего удивительным образом были локализованы и ушли на нет. Следствие имеет обоснованные предположения причастности этих людей к совершению преступления", — отметил Аваков.

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В том числе министр рассказал, что Шеремет в июне накануне гибели встречался с экс-министром Александром Клименко. По мнению свидетелей, это было собеседование на должность главного редактора радио "Вести". Павел вернулся неудовлетворенный результатами. Как подчеркнул Аваков, журналист Шеремет в своих публикациях поднимал тему вербовки украинских граждан сотрудниками ФСБ с целью дестабилизационной работы на территории Украины. И этому нашлись доказательства после его гибели, когда были задержаны подозреваемые в убийстве сотрудника СИЗО Мамчура. И, как подчеркнул Аваков, такая же группа лиц готовила покушение на его советника, нардепа Антона Геращенко.

"Следствие на данном этапе может предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из РФ", — сообщил Аваков.

Несмотря на растущие тома, предъявлять обвинения по этому делу пока некому. Следствие так и не может понять, за что же конкретно убили журналиста Шеремета и куда конкретно могут привести следы. Возможно, за убийцами и заказчиками далеко ходить не надо?