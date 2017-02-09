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    Темпы расследования убийства Шеремета ускорились - Найем

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    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (242)

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    Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что темпы расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло в центре Киева в минувшем году, ускорились.
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    Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

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    Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне сообщил, следствие по делу Шеремета среди мотивов убийства рассматривает его оппозиционную деятельность в других странах.

    "Как уже неоднократно сообщалось, следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления. И все они по-прежнему остаются в разработке. В том числе отдельным блоком следствием выделяется и изучается журналистская и оппозиционная деятельность Павла Шеремета в России и Белоруссии", — подчеркнул Аваков.

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