Хроника 25 марта: похороны Вороненкова, митинги в Белоруссии и Киргизии

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Украина перешла на летнее время

Украина в последнее воскресенье марта, в три часа ночи, перевела стрелки на час вперед, и время, по которому живут украинцы, снова совпадает с московским.

Смотрите также: Балаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС

В результате обстрела Зайцево погибли два человека — полиция

В результате обстрела ополченцами населенного пункта Зайцево погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Похороны Дениса Вороненкова

Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в центре Киева. Похороны прошли скромно, простится с усопшим пришли только самые близкие люди. В частности, присутствовала жена Вороненкова Мария Максакова.

Кроме этого были экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и депутат Верховной Рады, советник главы МВД страны Антон Геращенко. Всего на похоронах присутствовало несколько десятков человек. Ранее в субботу во Владимирском соборе Киева прошла церемония отпевания Вороненкова.

Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына — СМИ

Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Об этом сообщило УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что опознание произошло 25 марта.

Смотрите также: Геращенко об убийце Вороненкова, госохране Максаковой и Пономарева

Мария Максакова прокомментировала резкие слова матери об убийстве Вороненкова

Вдова убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не общается со своей матерью — российской актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, а после ее слов о погибшем муже "вообще не будет", сообщает "Медуза".

Максакова также заявила, что не намерена выстраивать версий о том, кто убил ее мужа. По ее словам, в настоящее время ее возят на бронированной машине, и если бы Вороненкова так охраняли, "все было бы в порядке".

Пономарев: Луценко подставил Вороненкова, сообщив о его роли в деле Януковича

Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о роли в деле о госизмене Виктора Януковича погибшего в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова не было с ним согласовано, сообщил бывший российский парламентарий Илья Пономарев в интервью "Новой газете".

Он также рассказал, что в частных разговорах Вороненков говорил, что боится за свою жизнь.

В Балаклею отправились "иностранные стратегические партнеры" Украины

Представители Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами выехали на место ЧП в Балаклее Харьковской области, где произошел взрыв боеприпасов, чтобы определить объем помощи по преодолению последствий пожара, сообщила пресс-служба Минобороны. При этом в Минобороны не уточнили, о каких иностранных партнерах Украины идет речь.

Минск: задержания во время марша

Белорусская оппозиция не смогла провести масштабную акцию в центре Минска по случаю Дня воли, планы которой вынашивала несколько месяцев — она должна была стать апогеем серии протестов, прошедших в разных городах страны в феврале и марте и собравших непривычно большое количество участников.

В субботу милиция сначала заблокировала место предполагаемого сбора участников акции, провела у станции метро "Академия наук" точечные задержания, а затем стала разбивать толпу протестующих и задерживать их небольшими группами.

Задержали около сотни мирных граждан и правозащитников, более 20 журналистов. Позднее, по сообщениям СМИ, стало известно, что задержанных ранее 57 правозащитников отпустили.

В Киргизии задержали около 70 участников митинга в поддержку экс-депутата Жапарова

Замминистра внутренних дел Киргизии Алмаз Орозалиев сообщил, что при разгоне митинга сторонников задержанного экс-депутата парламента Киргизии были задержаны 68 человек.

По его словам, участники акции протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов.

США ввели санкции против восьми компаний РФ

В связи с американским законом о нераспространении, касающемся Сирии, Ирана и КНДР, США ввели санкции против восьми компаний из Российской Федерации. Об этом сообщил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента. По его данным, "введенные санкции стали результатом регулярно проводимой оценки действий, как того требует данное законодательство".

Лидеры 27 стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза после Brexit

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза. Декларация – это главный итог саммита в Риме, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

В Конго вооруженные люди обезглавили 40 полицейских

В Демократической республике Конго группа вооруженных людей напала на местную полицию и обезглавила 40 полицейских. Об этом сообщает агентство Рейтер. Как заявил агентству представитель местных властей, боевики группировки Камуина Нсапу совершили атаку в пятницу.