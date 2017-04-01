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    Убийство Вороненкова: появилась новая информация о сообщнике киллера

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (120)

    (обновлено: )10501
    Анна Левенец утверждает, что правоохранители приказали ей идти за ними и не давали ей пользоваться мобильным телефоном во время обысков в ее с мужем квартире в Желтых Водах.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" провели обыски в доме предполагаемого сообщника убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павла Паршова – Ярослава Левенца. Обыск проводили в Желтых Водах, Днепропетровской области, сообщила супруга Левенца Анна в комментарии местному интернет-изданию "Имеется мнение".

    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska
    Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

    Анна Левенец утверждает, что правоохранители приказали ей идти за ними и не давали ей пользоваться мобильным телефоном, "а также хотели его забрать". Кроме того, сотрудники СБУ заверили, что им необходимо пройти в квартиру, чтобы выяснить, нет ли там ее мужа.

    "Ярослав говорил, что я должна им сказать, иначе его могут убить. Говорил, что ему необходимо сдаться", – рассказала жена подозреваемого.

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    После осмотра и бесед сотрудники СБУ призвали Анну Левенец при первой информации о муже сообщать "компетентным органам".

    Скриншот с сайта МВД
    Ярослав Левенец находится в розыске МВД

    "В день убийства Вороненкова Ярославу нужно было в прокуратуру, потому что неделю назад его задерживали для проверки документов, а старый розыск с него еще не сняли. Так часто бывает, что розыск еще висит в базе, а его уже давно сняли, уже по крайней мере как год. Как я поняла, все нормально, проверили и убедились, что он не в розыске. А второе дело, которое было в Киеве – относительно манифеста (совместный манифест со "Свободой", "Правым сектором" и "Нацкорпусом" – Ред.). И вечером должны были детально обсудить манифест, но на эту встречу он уже не приехал", – сообщила супруга Левенца.

    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    facebook.com/don.gp.gov.ua
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    Также женщина рассказала, что муж развивал общественную организацию "Оборона большой Украины" и очень хотел объединить усилия с другими патриотическими организациями.

    "Проводил он и занятия по боевому гопаку, а в составе (батальона) "Донбасса" участвовал в боевых действиях на Востоке во многих точках наиболее ожесточенного столкновения", — утверждает Анна Левенец.

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    Был ли знаком ее муж с Павлом Паршовым, женщина не знает, а относительно информации о Daewoo Lanos, то, по ее словам, такая машина никогда не принадлежала их семье, зато у Ярослава в свое время был Daewoo Sens, однако он его давно продал.

    "Очень переживаю, с ним нет связи. Не думаю, что он скрывается, думаю, он просто исчез", – резюмировала Анна Левенец.

    Вороненкова похоронили в Киеве в субботу, 25 марта. 

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