Экс-депутат Госдумы Пономарев готов дать показания СК РФ по делу Вороненкова

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Бывший российский депутат Илья Пономарев заявил РИА Новости, что готов на территории Украины дать показания Следственному комитету РФ в рамках дела об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был застрелен в центре Киева на прошлой неделе. Пономарев ранее заявил, что Вороненков направлялся на встречу с ним.

"Я готов (дать показания, — ред.) – все, что может помочь установлению истины. Но официально мне никаких уведомлений приходить не может – я в международном розыске", — сказал политик.

Он отметил, что допрос может быть проведен через запрос Следственного комитета РФ в Генпрокуратуру Украины. "Тогда либо следователь из России приезжает сюда, и проводят следственные действия, либо передают вопросы и их задают украинские следователи", – сказал экс-депутат.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил предоставления российской стороне информации по делу об убийстве Дениса Вороненкова.