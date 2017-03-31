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    Экс-депутат Госдумы Пономарев готов дать показания СК РФ по делу Вороненкова

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (119)

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    Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что допрос может быть проведен через запрос Следственного комитета РФ в Генеральную прокуратуру Украины.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Бывший российский депутат Илья Пономарев заявил РИА Новости, что готов на территории Украины дать показания Следственному комитету РФ в рамках дела об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова.

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    Экс-депутат Госдумы Вороненков был застрелен в центре Киева на прошлой неделе. Пономарев ранее заявил, что Вороненков направлялся на встречу с ним.

    "Я готов (дать показания, — ред.) – все, что может помочь установлению истины. Но официально мне никаких уведомлений приходить не может – я в международном розыске", — сказал политик.

    Он отметил, что допрос может быть проведен через запрос Следственного комитета РФ в Генпрокуратуру Украины. "Тогда либо следователь из России приезжает сюда, и проводят следственные действия, либо передают вопросы и их задают украинские следователи", – сказал экс-депутат.

    Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил предоставления российской стороне информации по делу об убийстве Дениса Вороненкова.

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