Взрыв авто в Мариуполе. Спецкор: в соседних домах выбило окна

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В результате взрыва автомобиля в Мариуполе в пятницу утром, 31 марта, погиб сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", он занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак пообещал, что виновные будут наказаны. "СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", — подчеркнул он.

Подробности происшествия сообщил спецкор Голоса Столицы в Мариуполе Тимофей Львутин.

Известны какие-то подробности этого происшествия?

— Взрыв произошел в 8.35 в центральном районе Мариуполя, и был слышен во многих частях города. Сам взрыв произошел на пересечении Проспекта металлургов и улицы Кафайской. Отметим, что взрывная волна повредила стекла окон у местных жителей близлежащих домов, также, насколько известно, машину развернуло и даже оторвало крышу, то есть взрыв был довольно мощный. По словам заместителя начальника Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, данное событие предварительно квалифицируют как теракт. По его словам, было заложено взрывное устройство, которое заложила непосредственно какая-то ДРГ так называемой ДНР.

Также начальник мариупольской патрульной полиции Виталий Горкун сообщил, что сразу после взрыва человек был еще жив, карета скорой помощи примчалась как можно быстрее к нему, но спасти его не удалось. Также известно, что у погибшего сотрудника СБУ осталось двое детей. Он был непосредственно заместителем начальника контрразведки СБУ. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, весь район полностью оцеплен патрульной полицией, буквально, также здесь были и спасатели, которые тут же тушили возгорание автомобиля. Также хотелось бы отметить, что паники среди мирного населения нет, то есть в самом городе все в порядке.

Никто, кроме сотрудника СБУ, не пострадал при этом взрыве?

— Да, хотелось бы отметить, что погиб всего один человек, то есть люди, которые находились относительно близко к эпицентру взрыва, остались живы. Ни у кого нет никаких повреждений или травм. Единственное, что действительно вылетели стекла в окнах, а также было довольно громко.

Объявлялись ли в городе определенные специальные меры, планы перехвата?

— Нет, никакого плана перехвата не было, никакого чрезвычайного положения тоже не было объявлено. Просто район оцеплен, в месте, где произошла трагедия, работают эксперты, правоохранители, также мы видели несколько сотрудников СБУ, патрульной полиции и Нацполиции.

Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий сообщил, что оба транспортных средства, которые попали в ДТП во Львовской области, имели иностранную регистрацию.