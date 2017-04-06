Следствие продвинулось в установлении мотивов убийства Вороненкова

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Следствие серьезно продвинулось в установлении мотивов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заявил заместитель главы Национальной полиции — начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Есть (продвижение). Далеко мы продвинулись по установлению событий, которые предшествовали убийству, его мотивов", — сказал Крищенко в интервью "5 каналу".

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Он подчеркнул, что идет работа по установлению сообщников убийцы, однако детальную информацию обнародовать отказался.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.