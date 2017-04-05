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    Вороненков за три минуты до гибели отправил SMS украинскому нардепу

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (124)

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    Народный депутат Антон Геращенко заявил, что хорошо знал Дениса Вороненкова и планировал задействовать его знания, "чтобы противодействовать гибридной войне с РФ".
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Следствие существенно продвинулось в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, заявил народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова: появилась новая информация о сообщнике киллера

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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    "Следствие далеко продвинулось в расследовании убийства Вороненкова. Я хорошо знал Дениса. За три минуты до своей гибели он отправил мне SMS, где рассказал о своем последнем интервью. С Денисом были планы по тому, чтобы задействовать его знания, чтобы противодействовать гибридной войне с РФ. Мотив убийства Вороненкова – месть со стороны руководства РФ, что он осмелился перейти на строну Украины", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

    "Людям, которые его критиковали и говорили, что он предатель и агент РФ, должно быть стыдно, человек пытался помочь нашей стране в противостоянии с РФ… Цель была поставлена – убить любой ценой. Времени на подготовку было очень мало, но киллер был готов и мотивирован, чтобы убить Дениса любой ценой", — добавил нардеп.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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