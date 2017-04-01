Вороненков был свидетелем по делу о преступлениях на Майдане – ГПУ

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был свидетелем по уголовному делу о преступлениях во время акций протеста в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Он был вызван (в украинскую прокуратуру – Ред.) для допроса также и что касается преступлений, совершенных во время протестных акций (на Майдане в Киеве – Ред.)", — сообщил Горбатюк в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

Он отметил, что показания Вороненкова представляют собой взгляд государственного чиновника с "той стороны" на то, "как развивались события относительно поддержки Российской Федерацией бывших высших должностных лиц Украины".

Также, по словам Горбатюка, показания свидетеля пролили свет на развитие событий после того, как экс-президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и планировал провести съезд областных советов своей Партии регионов.

Горбатюк сообщил, что по этому делу Вороненков был допрошен один раз.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.