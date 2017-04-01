Песков прокомментировал убийство Вороненкова

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "трагедией".

"Это ужасная трагедия, и мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование случившегося", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC.

"Человек, который оставил родину, решил переехать в Киев, к сожалению, оказался в стране и городе, где все сильнее доминирует роль националистских и ультра-элементов. И очень опасная среда. Нам жаль его семью и детей. И надеемся, что будет проведено необходимое расследование", — добавил пресс-секретарь президента.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.