наверх
01.04.201722:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    Песков прокомментировал убийство Вороненкова

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (122)

    (обновлено: )305
    Пресс-секретарь президента РФ надеется, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование убийства экс-депутата Госдумы России.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "трагедией".

    Павел Петренко о роли РФ в убийстве Дениса Вороненкова. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Петренко о "российском следе" в убийстве Вороненкова

    "Это ужасная трагедия, и мы надеемся, что украинская сторона сможет провести необходимое расследование случившегося", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC.

    "Человек, который оставил родину, решил переехать в Киев, к сожалению, оказался в стране и городе, где все сильнее доминирует роль националистских и ультра-элементов. И очень опасная среда. Нам жаль его семью и детей. И надеемся, что будет проведено необходимое расследование", — добавил пресс-секретарь президента.

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации