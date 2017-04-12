Россия просит Украину помочь с допросом вдовы Вороненкова – источник

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Следственный комитет РФ направил запрос украинским правоохранительным органам об оказании правовой помощи по делу Вороненкова, в котором, в частности, следователи выказывают желание допросить Марию Максакову", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Вороненкова и Максаковой Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что следователи его не уведомляли о подобном запросе.

"Я знаю, что следователь планировал направить запрос на Украину, но его содержание мне не известно", — сказал защитник.

Он также добавил, что Максакова пока не приняла решения о дальнейших своих действиях по делу Вороненкова. Согласно закону, родственники погибшего могут просить следствие прекратить уголовное дело в связи со смертью либо продолжать его расследовать и передавать для рассмотрения в суд.

"Пока по этому вопросу позиции нет", — сказал защитник.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.