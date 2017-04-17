На Пасху вдова Вороненкова пела в хоре Владимирского собора

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Во время Пасхального богослужения во Владимирском соборе в хоре пела солистка Большого и Мариинского театров России, вдова недавно убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова — оперная певица Мария Максакова, сообщает журналист Юрий Дорошенко на своей странице в Facebook. Максакова была в вышиванке.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко вместе со своей семьей посетил Пасхальное богослужение во Владимирском соборе Киева. Глава государства принес к собору корзинки с пасками.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.