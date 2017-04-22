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    Геращенко допросили по делу об убийстве Вороненкова

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (129)

    (обновлено: )12501
    Согласно информации, народного депутата Антона Геращенко допросили на этой неделе по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросили по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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    По данным источника, Антон Геращенко был допрошен в рамках дела об убийстве Дениса Вороненкова и по всем данным, которые он озвучивал о деле, нардеп сказал, что узнал об этом деле из СМИ и сети Интернет, передает УНН.

    Собеседник уточнил, что Антон Геращенко был допрошен на этой неделе.

    Ранее прокуратура Киева сообщила, что не получала от Следственного комитета РФ запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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