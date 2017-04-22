Геращенко допросили по делу об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросили по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Антон Геращенко был допрошен в рамках дела об убийстве Дениса Вороненкова и по всем данным, которые он озвучивал о деле, нардеп сказал, что узнал об этом деле из СМИ и сети Интернет, передает УНН.

Собеседник уточнил, что Антон Геращенко был допрошен на этой неделе.

Ранее прокуратура Киева сообщила, что не получала от Следственного комитета РФ запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.