Убийство Вороненкова. Полиция сообщила о "позитивных сдвигах"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В установлении причастных к убийству экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова "есть позитивные сдвиги", сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Есть позитивные сдвиги относительно установления лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова", — заявил он в ходе доклада на коллегии МВД во вторник в Киеве, который транслирует телеканал "112 Украина".

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.