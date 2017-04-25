Гражданка России убита в американском штате Орегон

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Обнаруженная убитой женщина в американском штате Орегон оказалась гражданка России 27-летняя Анна Репкина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско.

Сообщается, что тело убитой было обнаружено неделей ранее в округе Бентон в 177 километрах от Портленда.

По данным агентства, Репкина прибыла в США из России 1 марта, проживала в городе Корваллис.

В убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув, он задержан.

Ранее сообщалось, что полицейские в американском городе Шарлотт застрелили украинца, решившего покончить с собой.