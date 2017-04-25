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    В мире

    Гражданка России убита в американском штате Орегон

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    Местные СМИ выяснили, что 27-летняя Анна Репкина прибыла в США из России 1 марта, проживала в городе Корваллис. В убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Обнаруженная убитой женщина в американском штате Орегон оказалась гражданка России 27-летняя Анна Репкина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско.

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    Сообщается, что тело убитой было обнаружено неделей ранее в округе Бентон в 177 километрах от Портленда.

    По данным агентства, Репкина прибыла в США из России 1 марта, проживала в городе Корваллис.

    В убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув, он задержан.

    Ранее сообщалось, что полицейские в американском городе Шарлотт застрелили украинца, решившего покончить с собой. 

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