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    СМИ сообщили подробности убийства 12-летней девочки в Энергодаре

    (обновлено: )24610
    По информации СМИ, трагедия произошла на улице Энергетиков, 14 в 14-этажке. Женщина сначала задушила ребенка, а затем выбросила тело девочки из окна.
    На месте убийства в Энергодаре
    Медиацентр Энергодар

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Убийцей, которая выбросила свою дочь из окна квартиры на девятом этаже в Энергодаре, оказалась учительница местной школы и работница библиотеки, сообщает "Медиацентр Энергодар".

    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа. Видео
    Канал ГУ НП Киева на Youtube
    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа

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    Трагедия произошла на улице Энергетиков, 14 в 14-этажке. Также сообщается, что женщина сначала задушила ребенка, а затем выбросила тело девочки из окна. А по сообщениям местных жителей семья учительницы считалась благополучной, девочка занималась танцами.

    У женщины есть еще одна дочь. По предварительной информации, ни отца, ни старшей дочери на момент убийства в квартире не было. 

    Медиацентр Энергодар
    Семья, в которой произошло убийство

    Ранее сообщалось, что в Энергодаре в Запорожской области, 30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась, сообщает сайт Нацполиции в Запорожской области.

    Медиацентр Энергодар
    12-летняя девочка, погибшая в Энергодаре. Архивное фото

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