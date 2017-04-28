Жестокое убийство на Оболони: женщину зарезал племянник из Донбасса

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Убийцей 67-летней женщины в Киеве, которой 27 апреля перерезали горло, оказался ее племянник, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина тянет по лестнице на матрасе человека в крови. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 67-летнюю погибшую с резаной раной шеи. Для окончательного выяснения причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Оперативные работники на месте преступления задержали мужчину, который признался в убийстве. Им оказался племянник умершей женщины. 44-летний уроженец Донецкой области приехал к своей родственнице в Киев на несколько дней, чтобы сделать документы. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог.

"Полицейские предварительно установили, что подозреваемый с детства глухонемой и имеет проблемы с психическим здоровьем. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла кухонный нож с лезвием длиной 16 см и смывы вещества бурого цвета", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее на Оболони 54-летняя женщина выпрыгнула с двенадцатого этажа