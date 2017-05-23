В Париже воры с топорами ограбили ювелирный магазин

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Вблизи Вандомской площади в Париже во вторник трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда драгоценностей на несколько миллионов евро, передает France Info.

Злоумышленники, двое из которых были вооружены топорами, а у одного было огнестрельное оружие, пришли в магазин во второй половине дня во вторник.

Они разбили витрины и забрали драгоценности, общая стоимость которых оценивается в "несколько миллионов евро". В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника в полиции, речь идет о магазине Buccellati, а сумма награбленного может составлять около 5 миллионов евро.

Район, где произошло ограбление, известен, в том числе, большим количеством ювелирных бутиков. По этой причине он является очень привлекательным местом для грабителей.

Напомним, 3 мая в Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.