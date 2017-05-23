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23.05.201717:28
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    В Париже воры с топорами ограбили ювелирный магазин

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    Злоумышленники, двое из которых были вооружены топорами, а у одного было огнестрельное оружие, пришли в магазин, разбили витрины и забрали драгоценности.
    Французские полицейские
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Вблизи Вандомской площади в Париже во вторник трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда драгоценностей на несколько миллионов евро, передает France Info.

    На месте ограбления ювелирного отдела в ТЦ
    канал Отдела коммуникации полиции Киева в YouTube
    На месте ограбления ювелирного отдела в киевском ТЦ

    Злоумышленники, двое из которых были вооружены топорами, а у одного было огнестрельное оружие, пришли в магазин во второй половине дня во вторник.

    Они разбили витрины и забрали драгоценности, общая стоимость которых оценивается в "несколько миллионов евро". В результате инцидента никто не пострадал.

    По данным источника в полиции, речь идет о магазине Buccellati, а сумма награбленного может составлять около 5 миллионов евро.

    Район, где произошло ограбление, известен, в том числе, большим количеством ювелирных бутиков. По этой причине он является очень привлекательным местом для грабителей.

    Напомним, 3 мая в Киеве на Оболони двое мужчин в шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.

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