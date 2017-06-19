В Ужгороде мужчина с ножом ограбил валютчика на миллион гривен

Пресс-служба Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вооруженный ножом злоумышленник похитил у мужчины сумку с одним миллионом гривен в Ужгороде, сообщила сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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"Инцидент случился сегодня утром на улице Можайского. В результате разбойного нападения с ножом у мужчины похитили сумку с миллионом гривен. Сейчас по делу продолжаются следственно-оперативные действия", — цитирует Щеголеву УНН.

Ранее сообщалось, что запорожские патрульные задержали двух ранее судимых мужчин, которые избили и ограбили 78-летнего пенсионера.