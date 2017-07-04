В Одесской области цинично ограбили храм УПЦ МП

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

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Инцидент произошел ночью 2 июля.

Православная Одесса Ограбление храма УПЦ МП в Одесской области

"Преступники проникли через окно в алтарной части храма. Они разбили ящик для пожертвований и взломали сейф, откуда украли деньги, предназначавшиеся на реставрацию храма и помощь нуждающимся", — говорится в сообщении.

Православная Одесса Ограбление храма УПЦ МП в Одесской области

В епархии добавили, что по сравнению с предыдущими преступлениями в храмах области воры воздержались от погрома, но, чувствуя свою безнаказанность, оставили орудия вскрытия внутри сейфа (см. заглавное фото).

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