наверх
04.07.201705:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области цинично ограбили храм УПЦ МП

    Тема:

    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов (30)

    (обновлено: )24
    В Одесской епархии отметили, что воры воздержались от погрома в храме, "но, чувствуя свою безнаказанность, оставили орудия вскрытия внутри сейфа".
    Ограбление храма УПЦ МП в Одесской области
    Православная Одесса

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

    Читайте также: Под корень. Что стоит за атаками на УПЦ МП

    Инцидент произошел ночью 2 июля.

    Православная Одесса
    Ограбление храма УПЦ МП в Одесской области

    "Преступники проникли через окно в алтарной части храма. Они разбили ящик для пожертвований и взломали сейф, откуда украли деньги, предназначавшиеся на реставрацию храма и помощь нуждающимся", — говорится в сообщении.

    Православная Одесса
    Ограбление храма УПЦ МП в Одесской области

    В епархии добавили, что по сравнению с предыдущими преступлениями в храмах области воры воздержались от погрома, но, чувствуя свою безнаказанность, оставили орудия вскрытия внутри сейфа (см. заглавное фото).

    Читайте также: Прикарпатье: уникальные храмы гибнут от времени и равнодушия

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца