наверх
16.07.201722:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Дерзкое ограбление в Виннице: в результате стрельбы ранен человек

    Тема:

    Рост криминала в Украине (308)

    (обновлено: )299
    Согласно информации, охранник получил ранение в живот и бедро. Также мужчине нанесли повреждения по голове молотком. Преступники разбили витрины и забрали золотые изделия.
    В Виннице со стрельбой напали на ювелирный магазин
    ГУ НП в Винницкой области

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Виннице трое вооруженных мужчин совершили нападение на ювелирный магазин по ул. Магистратская, они ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле они были задержаны. Об этом сообщает сайт областной полиции.

    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook
    Экспертное мнение: в Украине, как в Колумбии, - правит криминал

    Читайте также: Золотарев: этот год стал годом крушения евроинтеграционного мифа

    Мужчины в медицинских масках забежали в помещение магазина и, угрожая оружием охраннику, требовали, чтобы он лег на пол.

    "Однако мужчина, который в прошлом работал в милиции, оказал им активное сопротивление, после чего нападавшие начали стрелять по нему. В результате охранник получил ранение в живот и бедро. Также мужчине нанесли повреждения по голове молотком. Преступники разбили витрины и забрали золотые изделия", — говорится в сообщении.

    Однако, по данным полиции, продавец магазина успела нажать тревожную кнопку, поэтому когда нападавшие пытались скрыться на автомобиле — они были оперативно задержаны спецподразделением полиции неподалеку от места совершения преступления.

    "В машине находились похищенные золотые вещи. У преступников изъяли три пистолета, нож, рацию и другие доказательства их преступной деятельности", — доложили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева на улице Щербакова произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал ювелирные изделия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?