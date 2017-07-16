Дерзкое ограбление в Виннице: в результате стрельбы ранен человек

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Виннице трое вооруженных мужчин совершили нападение на ювелирный магазин по ул. Магистратская, они ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле они были задержаны. Об этом сообщает сайт областной полиции.

Читайте также: Золотарев: этот год стал годом крушения евроинтеграционного мифа

Мужчины в медицинских масках забежали в помещение магазина и, угрожая оружием охраннику, требовали, чтобы он лег на пол.

"Однако мужчина, который в прошлом работал в милиции, оказал им активное сопротивление, после чего нападавшие начали стрелять по нему. В результате охранник получил ранение в живот и бедро. Также мужчине нанесли повреждения по голове молотком. Преступники разбили витрины и забрали золотые изделия", — говорится в сообщении.

Однако, по данным полиции, продавец магазина успела нажать тревожную кнопку, поэтому когда нападавшие пытались скрыться на автомобиле — они были оперативно задержаны спецподразделением полиции неподалеку от места совершения преступления.

"В машине находились похищенные золотые вещи. У преступников изъяли три пистолета, нож, рацию и другие доказательства их преступной деятельности", — доложили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева на улице Щербакова произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал ювелирные изделия.