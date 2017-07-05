Экспертное мнение: в Украине как в Колумбии - правит криминал

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С каждым днем в стране совершается все больше преступлений, растет количество жертв среди граждан. В прошлом году зарегистрировано 1 млн. 124 тысячи уголовных производств, не мало людей не пришли со своей бедой в полицию. Число преступлений неуклонно растет, полиция не справляется. Об этом шла речь на пресс-конференции в РИА Новости Украина, на которой эксперты оценили перспективы развития криминогенной ситуации.

Статистика ужасает

Как подчеркивает профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров, статистику криминологи рассчитывают из наличия случаев латентной преступности. Наиболее низкая она для убийств — одно убийство есть, о втором никто не знает. Самая высока статистика - вымогательство взятки, выявляется один случай на 27-40 тысяч эпизодов.

"Если мы говорим, что у нас 700-800 доказанных случае взятки в суде, их надо умножить на 27-40 тысяч и получим общее количество взяток, которые получают в течении года. Из 20 случаев изнасилования — 7-8 заявлений регистрируются. Но, как сказал классик, есть малая лож, большая лож и статистика", — подчеркивает Виктор Бояров.

К сожалению, по мнению профессора, присутствуют и уловки следствия — они утверждают, что направили много уголовных дел в суды, но при этом большие дела, окончания которых народ ждет, все еще расследуются.

"К примеру, по взрывов авто, по заказным убийствам, используется другая "отмазка" — это дело рук России, и сразу все понимают, что это "глухарь". При этом, специалисту всегда понятно, дело ли рук это спецслужб, или же убили по личным мотивам, превышении власти или служебных полномочий или же за коррупцию, взятки, за контрабанду, "крышевание"", — объясняет Бояров.

По статистике в 2016 году было зарегистрировано 600 тысяч преступлений. В 2006 году, в Украине фактически было зарегистрировано 550 тысяч.

Сегодня в стране уровень преступности выше на 10%, чем в самые преступные годы. А раскрываемость при этом намного ниже, она упала более чем в три раза. В столице самый низкий процент, в среднем по Украине 39%, а в Киеве 16%. По уровню преступности в стране мы обогнала 90-е годы, рассказал директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь.

Как отметил эксперт, есть конкретные проблемы, практически из системы исключено расследование по преступлениям совершенных группой лиц.

"У нас прекратил существование УБОП. Не только как управление, сегодня не используются их методика работы. Мы видим увеличение преступных группировок и развитие организованной преступной деятельности. Больше всего совершается тяжких преступлений и преступлений против собственности — не бытовых, а в экономической сфере, то же рейдерство, мошенничество, подделка документов. Любой захват собственности. По сравнению с 1996 годом сегодня оргпреступность наносит большой ущерб и имеет гораздо больший масштаб", - объясняет Виктор Медведь.

Проблемы есть, решений - нет

При этом, как отмечает эксперт, объем финансирования, если брать МВД, наибольшее за всю историю независимости страны — 45 млрд. грн. А это почти 50% от финансирования армии в условиях ведения боевых действий. Денег больше чем достаточно.

"Есть ключевые проблемы — первая, отсутствие юридической деонтологии при наборе сотрудников. Деонтология — это определение психологического критерия для занятия определенной должности. Сегодня людей, которые психологически не могут работать прокурором, судьей или же полицейским, все равно назначают на соответствующие должности. Эта наука давно существует, но в Украине не используется. Вторая, отсутствие внедрения новых технологий из-за которых эффективность работы сотрудников падает. Это начиная от банальных протоколов патрульной службы, нет автоматизации оформления документов. Точно так же не усовершенствована система сбора оперативных данных, их обработка. Нет нормальных систем доступа к информации. Отсутствует единая система документооборота, поэтому более 70% своего рабочего времени сотрудник полиции тратит на написание документа, который можно было автоматически составить. Мобильность на уровне 80-х годов прошлого столетия. При этом, на это направления выделяются миллиарды гривен, а эффективность использования этих денег близка к нулю. На создание сайта МВД потрачены миллионы, а реальная цена его 10 тысяч гривен. По этим затратам можно оценить все распределение средств", — подчеркивает Виктор Медведь.

По его мнению, сегодня в правоохранительной системе, бардак.

Как отметил народный депутат 6-го созыва, в прошлом глава Интерпол-Украина Кирилл Куликов, самая большая проблема государства — те вызовы, которые возникают и профессиональный состав тех людей, которые должны с ними бороться. На сегодня профспособности людей, чьи обязанностей является профилактика преступности, низкая. Они с этим не справляются.

"Как ответить на эти вызовы? Первое, это кадровое наполнение по уровню профессионализма — низкое. Нормативно-правовое регулирование, то, чем должны заниматься полицейские, шаблон, инструкция,по которому они должны действовать. Патрульный полицейский не должен думать — это не его задача. Он должен автоматически выполнять свои задания. Автоматически знать, когда достать оружие, когда его применить, как останавливать машину и с какой стороны обходить автомобиль. Но у нас же работают люди не компетентные" — объясняет Куликов.

Печальные прогнозы

Есть еще дела, где человеку дается возможность уехать в другую страну, откуда его не выдают. Это все передергивание, считает Виктор Бояров.

Читайте также: Спасти от ботулизма: нужно минимум 200 курсов сыворотки в год – эксперт

"Из-за бездействия правоохранителей, нас ждет увеличение количества самосудов, которые были и раньше, когда не могли доказать вину, выпускали, а потом подозреваемый пропадал. Это было всегда, но не в таких масштабах. Сейчас никто никого не ищет. У нас исчезают десятки тысяч человек из которых большинства уже нет в живых — их убили и закопали. У нас огромное количество паромилитарных, незаконных объединений, и будет как в Латинской Америке, где есть эскадроны смерти. Сайт "Миротворец" сегодня дает цель, а значит, что будут исчезать люди. Сегодня мы знаем только о гибели Бузины, но о других мы можем только догадываться. Ну и нас ждет криминальный передел экономики, он уже идет. Те люди, кто приехали из АТО, часть из которых ранее судима, они понятное дело, никогда не пойдут работать на завод, они хотят должности. Идет передел сфер влияния, контроль за бизнесом. Просто "отжим" предприятий. Вот это то, что нас ожидает", — подчеркивает Виктор Бояров.

Понятно, что основная причина роста криминогенной ситуации в стране — в безработице, отсутствии перспектив, отмечает профессор.

"Если мы говорим о росте преступности, мы должны исходить из того, что это только начало. Есть разные теории определяющие это. Лучше не будет. У нас же ценностные ожидания разбиваются о жестокие реалии. Отношения в обществе могут принимать разные формы — экстремизм, терроризм, радикализм. Даже если окончится война на Востоке, потом в течении года-двух отстреливали обе стороны. Война будет продолжатся и жертв будет намного больше. Как в Колумбии", — считает Бояров.

По мнению Кирилл Куликова, масса вопрос по линии МВД остается нерешенными. УБОП развалили, а подняли голову этнические ОПГ. За бездарную реформу в МВД, никто не ответил, а руководство ведомства продолжает разваливать МВД.

"Им думать некогда, надо заниматься политическими шоу, нанимать непонятных людей, убирать профессионалов. Я говорил с очень авторитетным бывшим сотрудником МВД о том, что надо ж будет вернуться, все восстановить. Он говорит, что это невозможно, структуры нет, она полностью развалена", - подытожил Кирилл Куликов.