Криминальный авторитет Яшка Бакинский убит в Баку

БАКУ, 23 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджанский криминальный авторитет Балахмед Балахмедов по прозвищу Яшка Бакинский, которого СМИ считали давно убитым, был зарезан в понедельник в собственном доме одним из своих родственников, сообщает во вторник агентство Sputnik Азербайджан со ссылкой на прокуратуру Гарадагского района Баку.

По данным агентства, Балахмедов был этапирован во Владимирский централ (тюрьма для особо опасных преступников) еще в 1988 году, отбывал сроки в Верхнеуральской, тюменской и махачкалинской тюрьмах. По данным азербайджанских правоохранительных органов, на которые ссылается Sputnik Азербайджан, первый свой срок получил за то, что перерезал горло жене. Российские СМИ считают его убитым, но точной даты смерти ранее не называлось. Как отмечает агентство, на самом деле Балахмедов последние годы жил ничем не примечательной жизнью.

"В поселке Локбатан Гарадагского района (район Баку — ред.) в собственном доме в понедельник был зарезан криминальный авторитет Балахмедов Балахмед Алимамед оглу, 1952 года рождения, известный в своей среде как Яшка Бакинский", — передает агентство.

По факту умышленного убийства вскоре был задержан местный житель, ранее неоднократно судимый Агаев Эльхан Шихбаба оглу, 1976 года рождения. Он приходился родственником своей жертве.

"Установлено, что убийство стало результатом давнего конфликта между родственниками. Пару месяцев назад мужчины подрались из-за того, что Агаев поставил под сомнение значимость Балахмедова в криминальном мире, который почти всю свою сознательную жизнь провел за решеткой — в целом 38 лет. За это Балахмедов нанес Агаеву ножевое ранение", — пишет агентство.

Агаев решил отомстить. "Он явился в дом Балахмедова и зарезал его прямо в постели. В момент убийства в доме, кроме Балахмедова, находились члены его семьи, они и открыли дверь Агаеву", — передает агентство.

Как отметили в правоохранительных органах, на плечах убитого патологоанатомы обнаружили тюремные татуировки в виде двух восьмиконечных звезд, на коленках зафиксированы еще две звезды — они свидетельствуют о высоком положении их владельца в криминальном мире.

Агаев трижды был судим за хранение наркотических средств и нанесение тяжких телесных повреждений. Эта будет четвертая по счету судимость.

Напомним, в прошлом году в Киеве был задержан криминальный авторитет, который контролировал нелегальную добычу янтаря в Ровенской области.