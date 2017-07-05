Спасти от ботулизма: нужно минимум 200 курсов сыворотки в год – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Украину прибыла первая партия антитоксина против ботулизма в качестве гуманитарной помощи по Программе развития ООН. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

"В Украину доставлены первые 25 курсов антитоксина против ботулизма канадского производителя. Сыворотка переквалифицирована ВОЗ, является безопасной и эффективной. Мы благодарны нашим партнерам из ПРООН, которые отреагировали на ситуацию и обеспечили антитоксин в качестве гуманитарной помощи", — сказала Супрун.

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Как отметил директор ПРООН в Украине Ян-Томас Химстра, закупленный антитоксин противодействует семи разновидностями ботулизма и может применяться при лечении как взрослых, так и детей.

Поможет ли гуманитарная помощь решить проблемы Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Насколько хватит доставленной в Украину сыворотки?

— Естественно, что это на год недостаточно, но это все равно замечательно. Это лучше, чем ничего и, я думаю, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

Это только первая партия и речь идет не только о противоботулистической сыворотке, а и противодифтерийных, противомалярийных препаратов и т.д. Это просто работа не одного месяца, она требует времени. Но то, что мы хотя бы это получили, это очень хорошо. Теперь наши доктора могут вполне официально ее использовать в лечебных учреждениях, того, чего мы не могли делать раньше.

Хватит препарата, пока не произойдет централизованная закупка лекарств?

— Насколько хватит, не хватит, будет понятно к концу года, когда мы узнаем, какое количество больных в среднем.

Наша страна, наверное, должна иметь не менее 200 курсов в год плюс 30% запаса стратегического. Но, тем не менее, ее лучше, чем нет вообще до недавнего времени.

Сейчас еще этот процесс доставок в регионы не осуществился, потому что больной в любой момент, это же неотложное состояние, мы его не можем четко ни спрогнозировать, ни придумать, не надумать себе. Оно в любой момент может возникнуть. Человек должен получить лечение в течение ближайших двух часов. Это для него жизненно необходимое лечение.

Поэтому, конечно, 25 курсов – это недостаточно для нашей страны, но, я повторяю, что этот процесс будет дальше продолжаться — обеспечение сыворотками.

Централизованная закупка сыворотки от ботулизма уже запланирована?

— У нас сыворотка всегда покупалась за деньги местных бюджетов. Сыворотки были зарегистрированы и каждая область, исходя из своего ресурса, своих потребностей покупала эти сыворотки.

Сейчас, когда ситуация кардинальным образом изменилась, когда нет зарегистрированных сывороток, регионы купить не могут категорически. Поэтому, например, лично моя точка зрения такая.

На такие достаточно редкие болезни, ботулизм – сравнительно редкая болезнь, и она массовой никогда не будет, я очень на это надеюсь, по крайней мере, прецедента такого в мире нет.

Другое дело дифтерия, например: она гораздо более опасная. Это массовое заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи. В любом случае на такие необычные заболевания, требующие специфического лечения, нужно иметь стратегический запас.

США имеет стратегический запас не только различных сывороток от инфекционных болезней, от укусов насекомых, змей и т.д., а даже против, например, гипотетической вспышки нового пандемического штамма вируса гриппа. И нам надо создать стратегический запас каким-то образом так, чтобы он находился в регионах, потому что у нас нет ресурса доставлять сыворотку, например, в Ивано-Франковск или Ужгород, но это уже детали.

Думаю, над ними будут работать, но самое главное сейчас, что процесс уже хотя бы начался, потому что без сыворотки страна находилась три года. Это вообще какой-то нонсенс совершенно непонятный никакому здравомыслящему чиновнику.

Как будет происходить распределение?

— Здесь я вам сказать не могу, как эта логистика будет осуществляться. У меня по поводу этого информации никакой нет.

В любом случае я могу сказать свою точку зрения. Эта сыворотка не может находиться на одном складе где-то в Киеве, потому что человек может заболеть в Ужгороде. Мы не США, где за два часа доставили в 2015 году сыворотку в штат Огайо, когда там была вспышка ботулизма. Я не думаю, что у нас для этого будут специальные самолеты отправляться.

Поэтому, наверное, страна большая, нужно определить какие-то областные регионы, где она будет находиться, но, я думаю, что как-то так будет решаться этот вопрос.

Эта сыворотка не сертифицирована?

— Эта партия уже завезена официально, был брифинг министра. Это уже для докторов совсем другое дело. Но вы правы, что, действительно, или менять законодательство, или какие-то подзаконные акты, какой-то приказ министерства должен быть дополнительный, который вообще снимет все вопросы. Но это, скорее всего, вопрос к юристам министерства.

Какие проблемы могут возникнуть в случае вспышки других инфекций? Каких препаратов сегодня в Украине нет?

— То, что волнует меня больше всего, это то, что нет сыворотки хоть какого-то запаса против дифтерии. А у нас 1990-е годы, у меня перед глазами десятилетняя вспышка дифтерии, которую мы никогда в жизни не видели и, я надеюсь, что и не увидим, хотя большой вопрос с нашим уровнем вакцинации, уровнем жизни населения.

Всегда, когда падает уровень жизни населения, растут инфекционные болезни. У нас нет препаратов для лечения тяжелых форм малярии, как ни странно, это заболевание завозится не так редко в Украину, и больных абсолютно нечем лечить.

Если больной поступает в тяжелейшем состоянии и требующий лечения, и у нас нет препаратов, то для наших больных это стопроцентная смертность. Но мы этот вопрос тоже поднимали и тоже, я знаю, что министерство над этим работает, и я очень надеюсь, что гуманитарной помощью или еще как-то нам предоставят определенные курсы лечений, в том числе, против этих заболеваний. Их не так много. Это не ВИЧ, туберкулез и не вирусный гепатит, где миллионы больных. Это не так много больных, но зато это те заболевания, которые обладают очень высокой смертностью, очень высокой.

Повторяю: от тропической малярии при тяжелой форме умирают 100% людей. Поэтому, я думаю, что это решаемый вопрос.

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" пояснил, как избежать заражения ботулизмом, и почему именно в Украине эта инфекция — смертельно опасная.