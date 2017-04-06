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    Полиция выдворила из Украины двух криминальных авторитетов

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    Из Украины выдворен 39-летний гражданин Грузии Чантурий Георгий Джемалович, известный в криминальных кругах как "Гия". Также выдворен 34-летний "вор в законе" из Грузии Тенгиз Чарая, известный в криминальных кругах как "Тенго Гальский".
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Полиция в течение последних суток выдворила из Украины двух криминальных авторитетов. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на руководителя НПУ Сергея Князева.

    Так, по его словам, из Украины выдворен 39-летний гражданин Грузии Чантурий Георгий Джемалович, известный в криминальных кругах как "Гия". Человек 12 лет провел в тюрьме за совершение тяжких преступлений.

    Также, добавил Князев, из Украины выдворен 34-летний "вор в законе" из Грузии Тенгиз Чарая, известный в криминальных кругах как "Тенго Гальский". Мужчина был приговорен Тбилисским судом к 11 годам лишения свободы. В декабре прошлого года "Тенго Гальского" уже задерживали оперативники уголовного розыска столичной полиции. Его выдворили за пределы страны с запретом на три года въезжать в Украину. Однако злоумышленник незаконно пересек государственную границу и прибыл в Киев.

     

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