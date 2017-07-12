Адвокат: перепост антигосударственных призывов в соцсетях – криминал

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В первом полугодии 2017-го года Служба безопасности Украины открыла 34 уголовных производства в отношении владельцев и администраторов сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В пресс-центр СБУ отмечают, что фигуранты дел распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и прочее.

Уже вынесены обвинительные приговоры суда по 27 пользователям соцсетей. Ситуацию в интернете, и за какие действия в соцсетях можно попасть под прицел правоохранителей, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

Каким образом можно доказать неправомерную деятельность пользователей в соцсетях?

– Могу сказать, что из тех дел, которые я видел, и те приговоры, которые я наблюдал, по давней советской традиции, царицей обвинений является признание. Поэтому те дела, которые я видел, судя по всему, там просто люди шли на сделку со следствием. Они признавали свою вину, взамен получали наказание, не связанное с лишением свободы. Поэтому как доказать, пока что еще наши правоохранительные органы не владеют полной методикой доказывания при активной защите.

Хотя опять же, повторюсь, я опираюсь только на те дела, которые я наблюдал. Но в целом, доказать все можно. Потому что помимо того, что сохраняются сами записи и даже если вы их удалили, их тоже можно получить, потому что они удаленные также сохраняются на серверах, сохраняются логи, сохраняются данные о том, с какого места связывались с этим аккаунтом.

И если, например, совпадает, что вы со своего домашнего адреса входили в эту сеть, приблизительно в это время, в какое написан пост с вашего аккаунта, плюс у вас изымают компьютер и смотрят по временным файлам, что там сохранились данные о заходе в эту сеть, ваши шансы доказать, что вас взломали, ничтожны.

А помогают сервис VPN, анонимайзеры?

– Помогают. Безусловно помогают. Но помогают они только от очень простого производства. Потому что не стоит забывать, что это у нас таким делам буквально пару лет, но в мире существует огромный опыт, причем там на кону стоит намного больше, чем просто гневные посты в российских соцсетях.

Уже отработана методика, в том числе по отслеживанию террористических группировок, это не простая категория дел, нельзя сказать, что где-то есть следователи, у которых есть какая-то киберволшебная палочка, позволяющая тут же засечь преступника.

Но есть важное правило: любое действие оставляет больше, чем один след. Поэтому тут обычно все, уже дальше эффективность кроется в совокупности улик, которые доказывают, что именно человек совершил данное деяние.

В Украине же "ВКонтакте" и "Одноклассники" запрещены. Пользователям грозит ответственность за пользование сервисом VPN от того же приложения "ВКонтакте" на Android?

– Нет. Тут надо объяснить природу тех санкций, которые введены. Они не сформулированы так, что никому нельзя пользоваться этими соцсетями. Просто провайдерам запрещено, точнее, всем запрещено вступать в коммерческие отношения с этими организациями, и провайдерам в том числе, запрещено оказывать им услуги по возможности пользования сетями.

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Следовательно, что провайдеры не могут напрямую с ними сотрудничать и не могут пропускать их через свои сети. Но это не значит, что для конечного пользователя, открывшего страничку в "ВК", или поставившего пятерочку, или двоечку однокласснице в "ОК", грозит какой-нибудь штраф или же срок.

А если человек состоит в группе, которая распространяет информацию, призывающую к свержению власти в Украине? Что ему грозит?

– Тут есть простая аналогия. Я приведу ее специально, а потом объясню, она не стопроцентная. Если человек просто состоял в СС, ничего не делал, но ходил на парады, просто вскидывал руку и пел песни. Грозит ли ему что-то? Вроде как формально и нечего.

Но теперь попробую перевести, в чем тут аналогия. Ряд этих сообществ представляет действительно социальную опасность, и имеют все признаки, могут иметь признаки деятельности ОПГ. Человек, который состоит в них, как-то общается, должен быть готов как минимум к тому, что его будут серьезно допрашивать на предмет его деятельности. Безусловно, если он просто, что называется, стоял рядом и что-то лайкал, с кем-то общался, вряд ли его действия будут квалифицированы как полноценный состав преступления.

Но уже даже и такая практика есть в Украине, спорная она, но даже перепост, это уже действие, которое может быть приравнено к распространению, к призывам, к определенным действиям.

Часто создают одно сообщество – "пушистых котиков", допустим. А потом, когда это сообщество набирает определенное количество пользователей, меняется название, содержание. В таком случае грозит какая-то ответственность?

– Нет. Здесь ответственность, она не производится по формальным признакам: состоял в группе, не состоял. И точно также избежать ее по формальным признакам нельзя.

У любого преступления есть четыре составляющих. Это то, что человек сделал, затем кто это сделал, он должен подлежать уголовной ответственности, затем на что он покушался, и что какие при этом имел намерения. Вот это вот совокупность этих показателей, она очень важна. Если там вас просто пассивно включили в группу, а вы уже три года не заходите, то в ваших действиях не может быть состава преступления.

Ранее госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко в эфире "ГС" сообщил, как в министерстве намерены популяризировать Украину за рубежом.

Напомним, коммерческий директор международной рекламной сети Аdwisе Кирилл Сигида заявил в эфире "ГС", что в ситуации с запретом соцсетей РФ власти действуют методами тех, кого осуждают.