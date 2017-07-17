Криминал в МВД. Идет естественный отбор кадров - Куликов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в отношении полицейских в 2017 году, по материалам департамента внутренней безопасности, открыто 597 уголовных производств по фактам противоправных действий работников. Больше всего производств в Харьковской области — 57, в Днепропетровской – 55, в Донецкой – 40, в Киеве – 36 и во Львовской области – 32. В настоящее время уполномоченными органами по результатам предварительного расследования 182-м правоохранителям сообщено о подозрении.

По мнению экс-главы Украинского национального бюро Интерпол Кирилла Куликова, цифры озвученные главой Нацполиции Князевым, не катастрофические, учитывая, что в полиции работает около 300 тысяч сотрудников.

"Это нормально. Это же люди. Ведь они же понабирали в полицию лордов байронов, взяли того, кого могли, по остаточному принципу. Предыдущие были не лучшие, но сейчас пришли хуже. В этом разница", - рассказывает РИА Новости Украина Куликов.

Как подчеркивает собеседник, внутренняя безопасность этим занимается всегда. Пик задержаний был при Луценко-главе МВД. Если посмотреть, такие же процессы происходят и в других странах. В США внутренняя безопасность выявляет больше, чем у нас, в три-четыре раза.

Кроме всего прочего, как подчеркивает Кирилл Куликов, полицейские совершают любые правонарушения от административных до уголовных. Ведь даже за неправильно выписанный протокол полицейского можно привлечь к ответственности — не обязательно за взятку или применение силы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпол в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов

"Это структура. На 300 тысяч человек выявить 600 правонарушений — молодцы. Звучит красиво. Это не стоит называть громким словом "очищение". "Очищение" – это когда они все соберутся и куда-то исчезнуть. Но пока имеем то, что имеем. Сегодня в системе существует ужасная ненависть – старые ненавидят новых набранных полуграмотных мальчиков и девочек, новые — старых. Есть внутренний раскол, при том что раньше в МВД существовала корпоративность. Поэтому неудивительно, что количество дел в отношении сотрудников полиции будет больше, коллеги будут стучать друг на друга, закладывать. С точки зрения результата этого института, это будет приводить к минусам", — отмечает Кирилл Куликов.

Работники полиции не могут не совершать противоправные действия, считает Кирилл Куликов.

"Любое применение оружия, силы при задержании уже рассматривается с точки зрения противоправности действий. А учитывая, что наша полиция является очень восприимчивой, вы же видели, что произошло в Днепропетровске на 9 Мая, когда полицейские действовали четко, выполняли свою работу, а их унизили и наказали. Сегодня между действиями полиции и того, что им (руководителям) нужно, большая пропасть. Князев может рапортовать о любых результатах, и в этом нет ничего нового. Так было, есть и будет. А с учетом того, что в полицию понабирали людей с тремя классами образования, бывших массажисток и банщиков, которые в силу неопытности, отсутствия компетентности, необученности будут совершать правонарушения административные, уголовные, какие угодно. Поэтому озвученная Князевым цифра не предел. В МВД происходит естественный отбор кадров", — подчеркивает Кирилл Куликов.

А на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше половины украинцев доверяют украинской полиции. Об этом он сказал на открытии в Тернополе лабораторного комплекса "Тернопольской университетской больнице".

"Когда я стал президентом, уровень доверия к милиции был 3-5%. Уровень доверия к новой полиции — более 50%. Это результат проведенной реформы", — отметил глава государства.