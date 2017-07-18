наверх
18.07.201717:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Раскрываемость повысилась, как и рейтинг Авакова. Соцсети о работе МВД

    Тема:

    Рост криминала в Украине (321)

    (обновлено: )45
    Нацполиция Украины работает весьма неплохо! Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, обнародовав все необходимы показатели, особо подчеркнув "уверенно положительную" динамику. Что думают об этом сами украинцы и что пишут они в соцсетях?
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Наша полиция нас бережет. В понедельник, 17 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие 2017 года, продемонстрировав весьма положительные результаты. Согласно информации главы МВД, в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87%, по умышленным убийствам до 93% — нанесение тяжких телесных преступлений. На своей странице в Facebook министр все весьма подробно описал.

    Читайте также: При "сниженном" уровне преступности никто не чувствует себя защищенным — юрист

    Однако далеко не все украинцы обрадовались такому отчету, о чем свидетельствует немалый интерес украинцев к министерскому отчету в соцсетях: "Написал бы рядом отчет о не возбуждении дел. О переквалификации дел на более мягкие статьи. Написал бы скольких удалось уговорить забрать заяви назад. А так то да, снизилось"; "Наверно простое совпадение, что в эти цифры не входят случаи о нападениях на оппозицию и нелояльных граждан. Ибо мне такие данные вообще не попадались"."А шо с наркоторговлей?.. Цыганские поселения когда шерстить будут? И ещё игровые точки…Когда позакрывают?" — Задают в соцсетях и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Денис Пушилин
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"