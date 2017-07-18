Раскрываемость повысилась, как и рейтинг Авакова. Соцсети о работе МВД

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Наша полиция нас бережет. В понедельник, 17 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие 2017 года, продемонстрировав весьма положительные результаты. Согласно информации главы МВД, в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87%, по умышленным убийствам до 93% — нанесение тяжких телесных преступлений. На своей странице в Facebook министр все весьма подробно описал.

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Однако далеко не все украинцы обрадовались такому отчету, о чем свидетельствует немалый интерес украинцев к министерскому отчету в соцсетях: "Написал бы рядом отчет о не возбуждении дел. О переквалификации дел на более мягкие статьи. Написал бы скольких удалось уговорить забрать заяви назад. А так то да, снизилось"; "Наверно простое совпадение, что в эти цифры не входят случаи о нападениях на оппозицию и нелояльных граждан. Ибо мне такие данные вообще не попадались"."А шо с наркоторговлей?.. Цыганские поселения когда шерстить будут? И ещё игровые точки…Когда позакрывают?" — Задают в соцсетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



