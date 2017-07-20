КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Киеве задержали медсестру, которая на рабочем месте вкалывала инъекции психотропных препаратов наркозависимым за деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Пресс-служба Прокуратуры Киева В Киеве медсестра на рабочем месте делала инъекции наркоманам за деньги

28-летнюю старшую медсестру в ТМО "Психиатрия" разоблачили "на горячем" после закупки диазепама и попытки ввести его пациенту за вознаграждение в размере 1700 гривен. Также инъекции наркотических веществ женщина делала на дому. Для этого она использовала капельницы.

Правоохранителям удалось разоблачить ряд "реабилитационных центров" для наркозависимых в Киеве и Киевской области. Во время обысков там обнаружили ампулы с диазепамом и другие сильнодействующие лекарственные средства.

"Указанные центры не имеют лицензий на медикаментозное лечение, каналы поступления и химический состав изъятых препаратов устанавливаются",

– сообщили в прокуратуре.

Отдельных пациентов "реабилитационных центров" удерживали там вопреки их воле. По этим фактам возбуждено уголовное производство.

Напомним, бывшая медсестра Дженин Джонс, отбывающая в штате Техас наказание за убийство ребенка более 30 лет назад, может быть причастна к смертям по меньшей мере еще 60 детей.