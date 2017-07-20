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    В Киеве медсестра на рабочем месте делала инъекции наркоманам за деньги

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    Медсестру разоблачили "на горячем" после закупки диазепама и попытки ввести его пациенту за вознаграждение в размере 1700 гривен. Отдельных пациентов "реабилитационных центров" удерживали там вопреки их воле.
    В Киеве медсестра на рабочем месте делала инъекции наркоманам за деньги
    Пресс-служба Прокуратуры Киева

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Киеве задержали медсестру, которая на рабочем месте вкалывала инъекции психотропных препаратов наркозависимым за деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

    Пресс-служба Прокуратуры Киева
    В Киеве медсестра на рабочем месте делала инъекции наркоманам за деньги

    28-летнюю старшую медсестру в ТМО "Психиатрия" разоблачили "на горячем" после закупки диазепама и попытки ввести его пациенту за вознаграждение в размере 1700 гривен. Также инъекции наркотических веществ женщина делала на дому. Для этого она использовала капельницы.

    Правоохранителям удалось разоблачить ряд "реабилитационных центров" для наркозависимых в Киеве и Киевской области. Во время обысков там обнаружили ампулы с диазепамом и другие сильнодействующие лекарственные средства.

    "Указанные центры не имеют лицензий на медикаментозное лечение, каналы поступления и химический состав изъятых препаратов устанавливаются",
    – сообщили в прокуратуре.

    Отдельных пациентов "реабилитационных центров" удерживали там вопреки их воле. По этим фактам возбуждено уголовное производство.

    Напомним, бывшая медсестра Дженин Джонс, отбывающая в штате Техас наказание за убийство ребенка более 30 лет назад, может быть причастна к смертям по меньшей мере еще 60 детей.

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