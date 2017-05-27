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    Американскую медсестру подозревают в убийстве не менее 60 детей

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    В данный момент Дженин Джонс отбывает два срока за преступления, совершенные в 1984 году. В частности, ее приговорили к 99 годам заключения за убийство ребенка, которому было 15 месяцев.
    Американская медсестра Дженин Джонс, подозреваемая в массовых убийствах детей
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Бывшая медсестра Дженин Джонс, отбывающая в штате Техас наказание за убийство ребенка более 30 лет назад, может быть причастна к смертям по меньшей мере еще 60 детей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.

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    "Джонс подозревается в убийстве по меньшей мере 60 детей", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте окружного прокурора Сан-Антонио.

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    В данный момент Дженин Джонс отбывает два срока за преступления, совершенные в 1984 году. Ее приговорили к 99 годам заключения за убийство ребенка, которому было 15 месяцев, путем введения летальной дозы мышечного релаксанта. Она также ввела потенциально смертельную дозу противосвертывающего средства другому ребенку, которому удалось выжить, отмечает агентство.

    Кроме того, Джонс ранее предъявили обвинения в убийстве тремя годами ранее еще одного ребенка.

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